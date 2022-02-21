«Вопрос о вторжении на Украину может решить только российский народ на онлайн-референдуме» – Владимир Путин

Отвечая на вопрос представителей СМИ о дате вторжения на Украину, президент Владимир Путин отметил, что принятие подобных решений находится вне компетенции исполнительной власти.

Согласно поправкам в Конституцию, принятым в 2020 году, вопрос о вторжении должен быть вынесен на всероссийский референдум.

Гарант Конституции поручил ЦИК в кратчайшие сроки организовать онлайн-референдум о дате и целях вторжения на Украину. Россиянам будет предложено выбрать наиболее удобную дату вторжения в марте ли апреле, а также решить, будут ли в его ходе присоединены к России какие-либо регионы, а также будет ли расстреляно киевское правительство и депутаты Верховной Рады.

Проголосовать можно будет на сайте «Госуслуги» либо по СМС, отправив сообщение с датой на официальный номер Генштаба или ЦИК. В Центризбиркоме заверили, что вся инфраструктура для голосования уже готова, и назначили волеизъявление народа на 23 февраля.

– Очень много сейчас спекулируют на эту тему, нагнетают. А между прочим, это вопрос чрезвычайной важности, который нельзя вот так решить в правительстве или Думе. Я ещё раз напоминаю: России источником власти является народ, и только народ вправе определить дату вторжения на Украину. Все публикации в западных СМИ пытаются раздуть ситуацию и направить её в неконституционное русло, но мы всегда заявляли и заявляем о приверженности букве закона, – сказал президент.

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