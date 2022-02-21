Мнение: Гозман и Украина…



Беда, конечно, у нас с информационной повесточкой, начинаешь понимать 1937-й год. Вот, пишет телезритель из Москвы Л. Гозман, оцените:

Пока наши власти не ввели военную цензуру и не закрыли Интернет, заявляю, что в грядущей войне с Украиной (если она начнется, что кажется все более вероятным) я буду целиком и полностью на стороне Украины.И буду считать тех, кто ее сейчас развязывает – политических и военных руководителей, а также пропагандистов – военными преступниками и злейшими врагами нашей страны.

Реально – это сложно даже как-то комментировать. Правда, у меня есть кое-что еще, соревнование зашкваров продолжается, хотя мы вроде еще 16 февраля напали. Сообщает английская The Daily Star: "Во время "русского блицкрига" на Украину, Путин собирает сбросить на Киев царь-бомбу весом 44 тонны"… Вот как, а?

Ну, а на самом-то деле, несмотря на то, что многие уже хотят "бахнуть" – правильно, с дивана-то оно безопасно, под пивко – Путин как может выкручивается от войны и от этой самой Украины, которые западные партнеры нам хотят навязать. Попутно, также подарив, Польшу и Прибалтику – от чего и были проведены учения с Белоруссией. Ну, чтобы у граждан иллюзий не было.

Хотя, конечно, клево – не жалко западным партнерам свое население, золотой миллиард стал прожорлив – ибо упорно пока все их СМИ вопят про наше наступление, к границам подтягивают войска НАТО. Не очень понятно, правда, кто там воевать будет – но это уже из другой оперы. Наши начальники все эти финты видят, а Захарова так вообще сказала, что Столтенберг больше Москву не интересует – пускай что хочет несет, Кремлю с каждым дебилом общаться, вечности не хватит.

Но, что-то будет, кажется. Начавшаяся эвакуация с Донбасса, добробаты с нациками с другой стороны, потому что даже на Украине даже в ее подобии армии кадровые офицеры явно воевать не хотят, потому что знают, чем закончится – все это не просто так.

Плохо то, что наше население этого не одупляет, продолжая ныть про обнищавших россиян. Прямо вот можете себе такое представить в 1941-м? И я не могу, но дядя Вова совершил невозможное – на грани войны дорогое население чувствует безопасность и понимает, что "Путин все равно что-нибудь придумает". И кажется и правда, придумает. Может опять какую ракету покажет, на днях вон пуски ЯО устраивали показательные.

Один вопрос, конечно, все равно не дает покоя – Гозмана специально держат на Эхе и само Эхо или разбор полетов когда-нибудь состоится уже?

А так мы мирные. Жалко, партнеры, пока в дыню не получат, не ценят. Но у них проблема – гегемония-то все…

Счастья вам.

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