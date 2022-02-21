Модельный агент и друг Джеффри Эпштейна Жан-Люк Брюнель найден мертвым в тюрьме

Модельный агент Жан-Люк Брюнель найден мертвым в парижской тюрьме “Санте”. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правоохранительных структурах, а позже информацию подтвердило издание Le Parisien. Все случилось в ночь с пятницы на субботу. Полиция уже начала расследование причин и обстоятельств смерти осужденного.

Брюнель был одним из обвиняемых по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого в 2019 году в США обвинили в организации проституции. Эпштейн был задержан правоохранительными органами Нью-Йорка 6 июля 2019 года. Брюнель же был задержан 16 декабря прошлого года в аэропорту Руасси – Шарль де Голль. В тот момент модельный агент собирался улететь ближайшим бортом в Дакар. Причастность Брюнеля в деле Эпштейна была доказана – несколько моделей обвинили его в изнасилованиях. Также прокуратура выяснила, что Жан-Люк “поставлял” девушек Эпштейну, выбирая их из подопечных своего модельного агентства, после чего Эпштейн отправлял их дальше своим клиентам.

Кстати, смерть Брюнеля последовала всего через несколько дней после того, как принц Эндрю, считающийся одним из “клиентов” Джеффри Эпштейна, откупился от своей предполагаемой жертвы Вирджинии Джуффре и та отозвала иск. А чуть раньше, в конце декабря 2021-го, виновной в растлении несовершеннолетних была признана Гилейн Максвелл, лично знакомая не только с Эпштейном и Брюнелем, но и принцем Эндрю.

Жан-Люк Брюнель с моделями

Напомним, в период с 2002 по 2005 годы миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн подвергал сексуальному насилию десятки несовершеннолетних девушек. Он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Среди тех, кто пользовался этими услугами Эпштейна, якобы были Билл Клинтон, Дональд Трамп, бывшие премьеры Великобритании и Израиля Тони Блэр и Эхуд Барак, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, а также сын королевы Елизаветы II принц Эндрю. Позже Дональд Трамп заявил, что вообще не знаком с Эндрю, хотя их совместные снимки говорят об обратном.

Виновность последнего не вызывала сомнений у многих наблюдателей. Причина – документы, оказавшиеся в распоряжении суда, откровенное интервью его предполагаемой жертвы, а также неуклюжие оправдания самого принца. В ноябре 2019-го Эндрю дал интервью BBC Newsnight, в котором ответил на обвинения, а позже был отстранен от королевских обязанностей. В начале июня 2020-го США официально вызвали принца в суд, но дальше история так никуда и не сдвинулась. А в конце 2021 года Скотланд-ярд прекратил дело против сына королевы.

Уголовное дело против Эпштейна же было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.

Вирджиния Джуффре (предполагаемая жертва сына Елизаветы II), принц Эндрю и Жизель Максвелл Жан-Люк Брюнель и Гилейн Максвелл Жан-Люк Брюнель и Гилейн Максвелл