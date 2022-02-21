 

Диетолог Круглова назвала диету, которая поможет укрепить иммунитет

21.02.2022, 0:40, Разное
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Диетолог Наталья Круглова назвала диету, которая поможет в укреплении иммунитета. Оказалось, что образ жизни и разновидность питания средиземноморских стран способствуют быстрому перенесению заболеваний и предотвращают возникновение осложнений.
По словам специалиста, средиземноморская диета положительно влияет на организм, в связи с чем еще и способствует улучшению работы иммунной системы. Такой рацион питания в основном составляют продукты растительного происхождения. При этом белок поступает в необходимых количествах, потому что в диете присутствует рыба, прочие морепродукты и мясо птицы.

Отмечается, что диета имеет связь с высоким уровнем физической активности, что также играет очень важную роль. Круглова добавила, что растительная пища является богатой различными антиоксидантами, аскорбиновой кислотой и цинком, как раз эти компоненты влияют на иммунитет человека. Рыба и морепродукты, в свою очередь, несут пользу в виде «Омеги-3».

Источник: 1prime.ru



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