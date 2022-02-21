 

Сомнолог Черкасова рассказала о причинах бессоницы

21.02.2022, 0:40, Разное
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София Черкасова перечислила главные причины проблем со сном. Также она пояснила о неправильном образе жизни, который влияет на здоровье людей.
София Черкасова рассказала, что проблемы со сном могут быть обусловлены стрессом, недостатком физической активности, злоупотреблением кофеином и алкогольными напитками, чрезмерным использованием гаджетов. По словам врача-сомнолога, существует несколько групп причин бессонницы, таких как психопатологические, физические и органические. Из физических можно выделить дефицит железа и других микроэлементов, прием лекарственных препаратов,. Также являются актуальными заболевания щитовидки и центральной нервной системы. Из психопатологических причин выделяются тревожные расстройства и депрессия.

Черкасова уточнила, что возможен риск развития неорганической бессонницы, которая мучает человека после устранения изначальной причины проблемы. Таким образом бессонница становится “плохой привычкой” организма.

Также было отмечено, что бессонница – довольно частое последствие COVID-19. Уязвимая психика и самоизоляция усугубили здоровье людей при побочном эффекте от вируса, добавила специалист.

В прошлом году врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, чем опасна тяга ко сну днем. Дневная сонливость может быть ранними признаком инсульта, так как нарушенное кровообращение в мозге и недостаток кислорода могут привести к внезапному засыпанию посреди дня, пишет портал Newinform.

Источник: russian.rt.com



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