Мнение: И даже в области хоккея…

Был почему-то уверен, что сборная по хоккею не сможет выиграть золото на Олимпиаде. Так и вышло. Правда, я ожидал, что она пролетит еще в полуфинале от Швеции; но там повезло – невероятным напряжением, с выпученными от натуги глазами, по буллитам (!) – все-таки вышли в финал. Но в финале поджидали финны – и с ними уже всё.

Возникает подозрение, что если бы на прошлой Олимпиаде в финале непонятно каким макаром не оказались немцы (!!) – мы бы и на прошлой не победили. Хотя и 4 года назад едва не опозорились – победили Германию тоже чуть ли не чудом, по ходу им еще и проигрывали, забили едва-едва в самом конце, а в конце рыдали от счастья, как будто победили немцев не в хоккей, а в футбол!

Да, именно после Пхенчанской олимпиады стало ясно, что хоккей у нас каким-то непредставимым образом тоже сгнил на корню. Что поразительно, конечно: ведь вроде бы – тот единственный спорт, в котором Россия всегда была безоговорочным фаворитом, горячие головы даже называли советских аналогом “бразильцев на льду”! И речь ведь шла не только о материальном, о силе и количестве титулов; имели в виду, что мы в хоккее и играли как бразильцы – легко, красиво, во всегда атакующем стиле, за счет техники и пасов, а не тупого нахрапа… Куда всё делось?

Даже по этой Олимпиаде видно, как мы деградировали от прежнего хоккея: 1/8 финала – 1:0 против Австрии, 1/2 финала – 1:1 со Швецией и выигрыш по буллитам, с Финляндией в финале – 1:2. Три шайбы с игры за 3 матча! Разве что в 1/4 забили три – странно… В футбол, что ли, играли?! Как смотреть такое унылое перекатывание…

В общем, пролет на этой Олимпиаде по всем параметрам: и сама китайская Олимпиада получилась едва ли не самой гнусной из всех по организации, полная тоска и концлагерный режим; и выступили там – хуже было только на предыдущей, всего 9-е место по золотым медалям (в Корее было вообще 18-е место); и словили очередной допинг-скандал; и выступали опять как клоуны – без флага и гимна; и вот – даже в хоккее не смогли выиграть, “задавить массой” в отсутствие всех сильнейших хоккеистов мира. В особой силой встает вопрос – и на кой черт вообще приезжали? “Дай ответ! – Не дает ответа”.

Но вся эта суета, игра в деревянные игрушки, меркнет перед ледяным дыханием настоящей зимы: китайское нелепое мероприятие с неясными целями сегодня заканчивается – и, соответственно, исчезает последнее формальное препятствие для желающих повоевать. Некоторые информканалы уже так и анонсируют: вечером наш Большунов пройдет с флагом некоего ROC под музыку Чайковского перед пустыми трибунами пекинского дворца Снежной Королевы, ну а ночью – война.