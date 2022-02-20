Мнение: Патрик Ланкастер на Донбассе

Американский военкор Патрик Ланкастер, хорошо памятный еще по 2014-му году и многим другим локальным конфликтам (не так давно он работал в Карабахе во время последней карабахской войны), уже с неделю на Донбассе и активно снимает в ДНР.

Район Донецкого аэропорта. 14.02

О позиционной войне.

Начало массовой эвакуации из ДНР.

Про обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры в ДНР.

На мобилизационном пункте в ДНР.

Интересно, где там Грэм Филлипс?

Прочее.

1. Официально с начала эвакуации на территорию РФ вывезено уже более 40 000 гражданских лиц с территории ДНР и ЛНР. Эвакуация активно продолжается, МЧС РФ и власти регионов подключают больше ресурсов под грядущий поток беженцев.

2. В рамках идущей мобилизации уже набрали несколько тысяч человек (мобилизованные + добровольцы). Как минимум закроют дыры в штатном расписании + на несколько дополнительных батальонов людей наберут (3-й корпус конечно желателен еще с 2015-го года, но сейчас для этого немного поздновато). А вот помимо пополнения БТРО и номерных бригад, доразвернуть несколько мотострелковых батальонов при помощи РФ вдумчивом исследовании глубоких шахт Донбасса, вполне реалистичная задача.

3. Сообщают о ночной атаке частей 79-й одшбр в ЛНР в районе Пионерского. В поселке разрушено 5 домов и 2 убитых гражданских. УНМ ЛНР заявляет, что противник понес потери убитыми и ранеными и отошел.

ВСУ за сутки подтверждает у себя еще 2 200х и 5 300х.

Трансляция по Донбассу как обычно в Телеграм – https://t.me/boris_rozhin

Еще раз указываю, что в ЖЖ трансляции не будет, только интересности и выжимки главного. Текучка идет в телеге, так что кому интересно следить, подписывайтесь. Сейчас мне там модератор помогает урывками (у него домашние болеют ковидом), со следующей неделе думаю станет полегче и буду активнее и телегу и ЖЖ вести. Сейчас пока постепенно раскочегариваюсь, чтобы вернуться к обычному режиму ведения блога и телеги.

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