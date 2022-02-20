 

Комиссия ООН проверит сообщения об использовании детского труда при строительстве китайской базы на Луне

20.02.2022, 12:51, Разное
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Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш выразил озабоченность сообщениями о якобы имеющих место случаях привлечения к строительству китайской лунной базы Цинбао детей и заключённых уйгуров. Если эти сообщения подтвердятся, ООН может ввести против КНР санкции.

По сообщениям анонимных китайских правозащитников, в настоящее время на поверхности Луны находится около 150 несовершеннолетних и более 400 мусульман-уйгуров, которые заняты на черновых работах по возведению опорных стен будущей лунной базы. Подневольные работники находятся в нечеловеческих условиях: вынуждены подолгу находиться в безвоздушном пространстве, имеют ограниченный доступ к скафандрам и не могут пользоваться мобильными телефонами. ООН создаст специальную комиссию, которая изучит поступившие в её распоряжение снимки, на которых китайские дети на Луне кирками добывают камень для строительства базы.

«Это, к сожалению, уже не первый случай вопиющего нарушения прав человека со стороны китайских властей. По сути, на Луне создан аналог советского ГУЛАГа, только теперь он достиг по-настоящему космического масштаба. Мы требуем от КНР немедленно прекратить эксплуатацию подневольных рабочих за пределами земной поверхности, обеспечить их тёплыми скафандрами, высокоскоростным интернетом и качественной гравитацией», – заявил Гуттериш.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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