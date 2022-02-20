 

Мужчина купил гараж со старыми вещами и показал, что нашел в нем и даже смог разбогатеть

20.02.2022, 0:10, Разное
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Переселенцы приобрели на аукционе гараж, в котором хранились горы хлама.

Покупка обошлась семье в несколько тысяч долларов. Глава семейства решил потратить часть свои сбережений с целью найти в хламе что-то ценное.

Как только сделка состоялась, мужчине выдали ключ. Он сразу отправился в гараж, и предварительно вооружился камерой, чтобы запечатлеть все происходящее на камеру.

К слову, продажа забитых старыми, ненужными бывшим владельцам вещами, в Америке достаточно популярна. Многие люди берут подобные склады в аренду, и, если человек не вносит арендную плату, объект выставляется на аукцион вместе с хранящимися в нем вещами.

Такие гаражи пользуются спросом у тех, кто стремится найти нечто ценное внутри. Бывают неудачные покупки, которые не приносят дохода, но есть и склады, благодаря которым можно разбогатеть.

В них бывшие владельцы хранят старинные вещи, технику и другие дорогостоящие предметы.

Именно с этой целью мужчина выкупил склад. Начав открывать коробки, мужчина не обнаружил в них ничего ценного, в коробка лежали разнообразные игрушки.

Вскоре искатель драгоценных вещей понял, что бывший владелец имел в распоряжении собственный магазин, в котором продавались детские товары.

Находки оказались дорогостоящими, и уже когда половина коробок была вскрыта, мужчина подсчитал, что вышел в плюс на 700 баксов.



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