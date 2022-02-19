Актуальные для повседневки бьюти-тренды 2022 года: топовые акценты и приемы, которые точно стоит попробовать

Весна – подходящее время не только для того, чтобы обновить гардероб, но также и для того, чтобы подумать о трансформации своего образа. Почему бы не поэкспериментировать с макияжем, чтобы выглядеть более стильно и современно? Если вы готовы к внешним преображениям, тогда возьмите на заметку актуальные бьюти-тренды 2022 года.

Сочные губы

Искусственное увеличение губ – это антитренд, поскольку в моде естественность. Но вы можете сделать губы более пухлыми, сочными за счет правильного выбора губной помады. В моде будут нюдовые, сливовые оттенки. Покрывайте губы сверху блеском для того, чтобы они выглядели влажными.

Макияж без бровей

Пока данный тренд еще не стал мейнстримом, однако со временем вы увидите, как он будет популялизироваться. Это ваш шанс быть в числе первых модниц. Не думайте, что нужно сбривать брови: их следует лишь обесцветить. Сделать это можно с помощью консилера, например. Тогда вы будете точно выглядеть как девушка, сошедшая с обложки глянцевого журнала.

Макияж без макияжа

Это легкий, нежный, изящный мейкап, который должен подчеркивать ваши достоинства и скрывать недостатки. Смело пользуйтесь хайлайтером, блестками, тональной основой (она должна быть легкой и невесомой). Ваша цель – сделать так, чтобы косметики в принципе не было видно, но чтобы вы выглядели ухоженно.

Морозные щечки

Дополнить стильный образ можно с помощью румян. Наносить их нужно на скулы и чуть ниже. Если у вас холодный тон кожи, отдавайте предпочтение едва заметным румянам, если теплый – более насыщенным. Но помните, что перебарщивать нельзя, чтобы не превратиться в Марфушеньку-душеньку из детской сказки. Морозные щечки – тот тренд, которые подходит девушкам с худощавыми лицами. А для круглолицых больше подойдет следующий тренд.

Выразительные скулы

Сделать лицо более выразительным можно также с помощью румян или скульптора. Заодно с их же помощью можно сузить овал лица. Это уместно в том случае, если у вас пухлые щечки. Просто очертите скулы с помощью румян бронзового оттенка. Такой метод представляет собой скульптурирование лица, когда вы с помощью косметики чуть меняете пропорции, маскируя тем самым недостатки.

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Стрелки

В этом году в моде будут стрелки любой формы, длины и цвета. Можете придерживаться классики и выбирать черную подводку. Можете создать более креативный образ и нарисовать двойные стрелки ярких цветов (например, желтого и красного).

Стрелки можно делать как во внешнем, так и во внутреннем углу глаза. Обратите внимание, что первые помогают сделать глаза больше визуально, а вторые – меньше. Необязательно проводить линию над глазом: можно нарисовать ее и под нижним веком. Здесь можете не ограничивать себя в фантазии.

Гранжевая черная подводка

Густо обводить глаза черным карандашом было модно в девяностые годы прошлого века. Сейчас этот тренд вернулся в первозданном виде. Если надумаете сделать такой макияж, то имейте в виду, что ваши глаза станут визуально намного меньше, чем они есть.

Перламутровые тени

Какое-то время перламутровые тени вышли из моды, но теперь вновь стали актуальными. Однако есть важное уточнение. Эти тени нужно комбинировать с блестками. Макияж делается так: сначала на веки наносятся тени, а затем по центру – немного блесток. Такой мейк сегодня является наиболее стильным и актуальным.

Ретро-стрелки

Вновь возвращаясь к теме стрелок. Именно с их помощью можно сделать макияж “кошачьи глаза”. Для этого черным карандашом или подводкой проведите линию от внутреннего уголка глаза до внешнего и чуть выйдите за пределы. Таким образом глаза станут вытянутой миндалевидной формы. Обязательно сочетайте такие стрелки с черной тушью для ресниц. Тогда взгляд станет более выразительным, нежели если ваши ресницы останутся ненакрашенными.