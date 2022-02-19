Мнение: Залетело в Ростовскую область
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Видео СК РФ места падения украинского снаряда в Ростовской области, где уже объявлен режим Чрезвычайного положения.
По этому факту возбуждено уголовное дело.
Плюс видео разрушенной хозяйственной постройки в результате попадания снаряда.
Зеленский в ответ на это заявил, что от этих снарядов никто не погиб и вообще, это снова "сами себя обстреливают".
Собственно, 1 в 1 повторяется история лета 2014 года. Ждем ремейка Зеленополья.
Трансляция в Телеграм https://t.me/boris_rozhin
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Источник: Colonel Cassad
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