 

Дарья Мельникова высказалась о перспективе своих новых семейных отношений

19.02.2022, 18:20, Разное
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Популярная актриса Дарья Мельникова недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых фактах своей творческой и личной жизни. В частности, знаменитость оценила перспективу вступления в новые семейные отношения.
Отметившая совсем недавно 30-летний юбилей Дарья Мельникова лишь немногим более полугода назад рассталась со своим экс-супругом и коллегой по сцене Артуром Смольяниновым, и сейчас одна воспитывает двух маленьких сыновей – Артура и Марка. Такая невеселая жизненная ситуация породила в звезде популярного сериала “Папины дочки” некоторое недоверие к представителям противоположного пола, подкрепленное к тому же слишком серьезными, по мнению актрисы, запросами к дамам со стороны последних. Исходя из этого, красавица пока не планирует вступать в романтические отношения, а кроме того – она заявила об очень большой загрузке на творческом поприще и сопутствующей ей острой нехватке свободного времени.

Изображение взято с: [email protected]
Впрочем, как призналась Дарья Мельникова, интерес к мужчинам ею вовсе не утрачен полностью: не так давно она зарегистрировалась в одном из приложений знакомств в Сети и в течении трех дней общалась с посетителями ресурса. В результате у неё появилось несколько новых приятелей, с которыми артистка сейчас поддерживает хорошие дружеские отношения. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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