Названы ранние признаки диабета второго типа

Зачастую люди не замечают ранние симптомы такой серьезной болезни, как диабет, тогда как своевременное выявление недуга крайне важно для эффективности последующего лечения. Ранняя диагностика способствует предотвращению осложнений патологии.

Диабет – это довольно опасное заболевание, возникающее постепенно, которое становится все более распространенным по всему миру. Оно ослабляет организм человека. Предотвращение осложнений, а также улучшение здоровья возможно при ранней диагностике диабета 2 типа.

Повышение уровня сахара в крови не проявляется на протяжении длительного времени, лечение и диагностика затягиваются. Стоит отметить, даже незначительно повышенный уровень сахара может нанести вред организму, нервам, почкам и сетчатке глаз. Важно следить за организмом и прислушиваться к малейшим изменениям в нем, тогда диабет не сможет скрыться от внимания.

На ранних этапах болезни организм не может с эффективностью получать энергию из глюкозы, сжигаются жировые запасы – и поэтому человек резко теряет вес. Возможно ухудшение зрения, так как высокий уровень сахара деформирует глазные хрусталики. Часто люди с диабетом жалуются на чувство усталости.

Симптомами диабета также являются: молочница и частые инфекции, потемневшая кожа на шее, подмышечных впадинах и над суставами, боль в стопах или онемение конечностей. Общими симптомами являются частое мочеиспускание и чувство неутолимой жажды, быстрая потеря веса, даже при хорошем аппетите.

Источник: mednovelty.ru