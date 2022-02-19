 

Названы ранние признаки диабета второго типа

19.02.2022, 18:20, Разное
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Зачастую люди не замечают ранние симптомы такой серьезной болезни, как диабет, тогда как своевременное выявление недуга крайне важно для эффективности последующего лечения. Ранняя диагностика способствует предотвращению осложнений патологии.
Диабет – это довольно опасное заболевание, возникающее постепенно, которое становится все более распространенным по всему миру. Оно ослабляет организм человека. Предотвращение осложнений, а также улучшение здоровья возможно при ранней диагностике диабета 2 типа.

Повышение уровня сахара в крови не проявляется на протяжении длительного времени, лечение и диагностика затягиваются. Стоит отметить, даже незначительно повышенный уровень сахара может нанести вред организму, нервам, почкам и сетчатке глаз. Важно следить за организмом и прислушиваться к малейшим изменениям в нем, тогда диабет не сможет скрыться от внимания.

На ранних этапах болезни организм не может с эффективностью получать энергию из глюкозы, сжигаются жировые запасы – и поэтому человек резко теряет вес. Возможно ухудшение зрения, так как высокий уровень сахара деформирует глазные хрусталики. Часто люди с диабетом жалуются на чувство усталости.

Симптомами диабета также являются: молочница и частые инфекции, потемневшая кожа на шее, подмышечных впадинах и над суставами, боль в стопах или онемение конечностей. Общими симптомами являются частое мочеиспускание и чувство неутолимой жажды, быстрая потеря веса, даже при хорошем аппетите.

Источник: mednovelty.ru



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