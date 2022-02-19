Иммунолог: Одновременно болеть COVID-19 и гриппом невозможно

Врач Владислав Жемчугов заявил о невозможности одновременно болеть COVID-19 и гриппом. Оба вируса не смогут ужиться в организме.

COVID-19 и грипп – конкурирующие вирусы, которые не могут совместно выживать в носителе. Вирус, который первым попал в организм, вытеснит «новичка», не дав ему полноценно размножаться для заражения.

В некоторых случаях, тестирование на вирусы может дать положительный результат, ведь инфекции некоторое время находятся на слизистых не пересекаясь. Хватит суток конкурентной борьбы, чтоб одна из инфекций полностью вытеснила другую.

Иммунолог Жемчугов предупреждает, что хоть одномоментное заболевание и невозможно, опасаться стоит заболеть разными вирусами поочередно. Ослабленный иммунитет хуже защищает от агрессивных вирусов, повышается риск осложнений и долгое течение болезни.

Источник: tass.ru