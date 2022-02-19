 

Иммунолог: Одновременно болеть COVID-19 и гриппом невозможно

19.02.2022, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Владислав Жемчугов заявил о невозможности одновременно болеть COVID-19 и гриппом. Оба вируса не смогут ужиться в организме.
COVID-19 и грипп – конкурирующие вирусы, которые не могут совместно выживать в носителе. Вирус, который первым попал в организм, вытеснит «новичка», не дав ему полноценно размножаться для заражения.

В некоторых случаях, тестирование на вирусы может дать положительный результат, ведь инфекции некоторое время находятся на слизистых не пересекаясь. Хватит суток конкурентной борьбы, чтоб одна из инфекций полностью вытеснила другую.

Иммунолог Жемчугов предупреждает, что хоть одномоментное заболевание и невозможно, опасаться стоит заболеть разными вирусами поочередно. Ослабленный иммунитет хуже защищает от агрессивных вирусов, повышается риск осложнений и долгое течение болезни.

Источник: tass.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Слово, которое нельзя называть

04.10 / Зеленский: встреча с Путиным может принести неожиданный результат

13.05 / Российские производители ответили на обвинения правительства в росте цен на продукты

23.06 / Айза Долматова рассекретила переписки с предлагавшим ей секс Гуфом

18.10 / Новое призвание Вассермана, наказание для «Рика и Морти», латекс для москвичей и раздавленные бульдозером омские школьники в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

23.11 / Москвичи выберут лучший проект реставрации 2021 года

12.01 / Ясновидящая Коллавини посоветовала привести к больному Куравлеву священника

28.06 / Мнение: Ливневка

29.09 / Мнение: Жители Берлина голосуют за экспроприацию

21.05 / Один отпечаток пальца на месте преступления обнаруживает употребление наркотиков класса А

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика