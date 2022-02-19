 

В финале «Битвы экстрасенсов» участникам предстоит назвать дату вторжения России на Украину

19.02.2022, 18:11, Разное
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Телеканал ТНТ анонсировал финальное испытание 23-го сезона паранормального телешоу «Битва экстрасенсов».

Сильнейшим ясновидящим предстоит назвать точную дату и время начала вторжения России на территорию Украины.

По итогам отборочных испытаний в финале телешоу осталось трое сильнейших предсказателей. Ими стали якутский шаман Александр Габышев, доктор исторических наук Валерий Соловей и астролог Павел Глоба. Впервые в истории телешоу экстрасенсам предстоит ответить на вопрос, ответ на который неизвестен создателям передачи, и предсказать дату начала вторжения российской армии на территорию Украины. Каждому участнику дадут возможность назвать не более 30 дат, и тот из них, кто назовёт точный день вторжения, получит денежный приз и звание сильнейшего экстрасенса страны.

– Над решением этой задачи ломают голову сильнейшие экстрасенсы всего мира. Ошиблись и придворный астролог Елизаветы II, и личный медиум Джо Байдена, и даже онлайн-голосование в твиттере «Эха Москвы». Никто не знает, когда начнётся вторжение на Украину, но в том, что оно будет, нет никаких сомнений. Наша букмекерская контора уже принимает ставки, а экстрасенсы готовятся проводить обряды для определения дня Х, – сказал ведущий шоу Марат Башаров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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