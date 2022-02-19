 

Мнение: Карнавал

19.02.2022, 11:42, Разное
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Губернатор Ростовской области сообщил, что всего в области сейчас находится 1600 беженцев из Донбасса. Суммарно это около 40 автобусов.

В общем-то для картинки и этого уже достаточно. Можно переходить к следующему пункту: объявлена всеобщая мобилизация. По всей видимости, она пройдет примерно так же, как и эвакуация – для подобного мероприятия требуется серьезная оргработа и структура, в наличии чего есть сомнения. Но опять же – если нужна картинка в телевизоре, то указы о всеобщей мобилизации ее создают.

Полное впечатление карнавальности происходящего. Готовится фон для того, чтобы перед глубинным народом выступил сосредоточенный и уверенный президент и сообщил нам что-то духоподъемное, вроде команды «Все в рай».

Под такую музыку все предыдущие беды-печали разом забудутся, освобождая место под новые.

Источник: Эль Мюрид



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