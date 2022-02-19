Врач рассказала о профилактике аутоиммунных заболеваний

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19.02.2022, 11:38, Разное
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Врач Ольга Шуликина рассказала, как можно предотвратить атаку собственного иммунитета. Речь идет о развитии аутоиммунных заболеваний, которые появляются благодаря совокупности определенных факторов.
По словам Ольги Шуликиной, однозначного ответа, откуда берутся эти недуги, не даст ни один ученый. Зачастую они возникают из-за наследственности, умения справляться со стрессом, образа жизни. Аутоиммунные заболевания бывают локальными и системными. Первые затрагивают определенные органы, вторые – весь организм.

Чтобы предотвратить развитие атаки собственного иммунитета, стоит до конца вылечивать острые респираторные недуги и вирусные инфекции, правильно питаться, чтобы в рационе было много фруктов, овощей, цельнозерновых, а также обезжиренных молочных продуктов. Исключить необходимо пищу с высоким содержанием холестерина, насыщенных жиров, соли и сахара.

Людям стоит свести к минимуму стрессовые ситуации и избегать перенапряжения. Дело в том, что нарушения в работе ЦНС приводят к увеличению чувствительности иммунитета к негативному воздействию внутренних и внешних раздражителей. Важен полноценный отдых, качественный сон. Следить необходимо и за гормональным фоном, избегая сбоев в их выработке. Пользу принесут медитация, умеренная физическая активность и чтение книг.

Источник: rg.ru



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