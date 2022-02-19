Талызина прокомментировала возможный уход Домогарова из Театра Моссовета

Валентина Талызина прокомментировала возможный уход Александра Домогарова из Театра им. Моссовета. По словам актрисы, если это произойдет, то она очень сильно расстроится.

Талызина рассказала, что ее коллега «никогда не варился в труппе». Около 10 лет он прослужил в Театре Российской Армии, но только придя в Театр имени Моссовета сумел добиться успеха. На спектакли с его участием всегда собирался полный зал, популярным он был и в Германии, и Польше, куда часто ездил с гастролями.

Валентина Талызина с грустью осознает, что в последнее время многие артисты уходят из театра. Домогаров пока не ушел, что радует артистку. Его устраивало старое руководство, хотя многие актеры беспокоились о том, что в театре отсутствует художественный руководитель.

По предварительной информации, окончательное решение об уходе Домогаров намерен принять в апреле текущего года. Причиной стали разногласия с нынешним худруком Евгением Марчелли.

Источник: teleprogramma.pro