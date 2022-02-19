 

Талызина прокомментировала возможный уход Домогарова из Театра Моссовета

19.02.2022, 10:54, Разное
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Валентина Талызина прокомментировала возможный уход Александра Домогарова из Театра им. Моссовета. По словам актрисы, если это произойдет, то она очень сильно расстроится.
Талызина рассказала, что ее коллега «никогда не варился в труппе». Около 10 лет он прослужил в Театре Российской Армии, но только придя в Театр имени Моссовета сумел добиться успеха. На спектакли с его участием всегда собирался полный зал, популярным он был и в Германии, и Польше, куда часто ездил с гастролями.

Валентина Талызина с грустью осознает, что в последнее время многие артисты уходят из театра. Домогаров пока не ушел, что радует артистку. Его устраивало старое руководство, хотя многие актеры беспокоились о том, что в театре отсутствует художественный руководитель.

По предварительной информации, окончательное решение об уходе Домогаров намерен принять в апреле текущего года. Причиной стали разногласия с нынешним худруком Евгением Марчелли.

Источник: teleprogramma.pro



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