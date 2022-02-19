Марсианская цивилизация погибла из-за эпидемии коронавируса – эксперт

Известный уфолог Роберт Фляйшер опубликовал в журнале Exopolitik Deutschland статью об обстоятельствах, приведших к гибели разумной жизни на Марсе.

Специалисту удалось доказать, что это произошло из-за масштабной эпидемии коронавирусной инфекции, которая случилась 5 тысяч лет назад.

– Моя команда проанализировала огромный пласт археологических объектов, документов и письменных источников древних цивилизаций. Давно доказано, что египетские пирамиды были построены инопланетянами, но сейчас нам наконец-то удалось расшифровать одну из надписей на гробнице фараона Хефрена. Она однозначно подтверждает, что марсиане погибли из-за коронавируса, – отметил Фляйшер.

В статье опубликована фотография надписи на пирамиде и её перевод.

– И пришёл в тот год страшный мор, прозванный проклятым коронавирусом. И косил он всех, независимо от рода и племени. И только сотне избранных удалось спастись, перебравшись на безжизненную планету, которую нарекли Терра. И стала она новым домом для нашей цивилизации, – гласит запись, сделанная в середине XXVI века до нашей эры.

Для защиты от возможных вспышек смертоносной инфекции марсиане модифицировали геном своих потомков.

– Цивилизации Марса находились на очень высокой ступени развития, им было подвластно редактирование ДНК и РНК. Именно благодаря их работе 5 тысяч лет назад мы сегодня имеем относительно небольшую смертность от Covid-19. Это древний вирус, если бы не наши внеземные предки, то 99% населения Земли скончалось бы в первый год эпидемии, – заявил Фляйшер в интервью BBC.

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