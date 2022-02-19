Невзоров пережил смерть жены в 1993 году

Тяжелые испытания выпали на долю Бориса Немцова. Актер пережил тяжелейшую травму, когда ему пришлось пережить убийство своей жены Анастасии.

Со своей первой женой Мариной Невзоров познакомился в 19, ей на тот момент было 16, через какое-то время пара поженилась. Ему пришлось покинуть Щепкинское училище, в молодой семье родился сын, актеру пришлось работать. Спустя 11 лет Невзоров развелся, а его уже бывшая жена уехала в Англию, запретив Невзорову контакты с сыном.

Съемки картины «Не смогу сказать «прощай» подарили актеру новую любовь, он встретился с Анастасией Ивановой – своей второй женой. В 1983 году у пары появилась дочь Полина, а всего через 10 лет жены не стало, актер нашел ее убитой в их квартире.

Вторая половина 90-х подарила актеру встречу с Аллой Пановой, однако их любовь не стала вечной, в 2010 они скандально разорвали отношения. Последней любовью Бориса Невзорова стала Еленой Хрипунова, она родила ему дочь Анастасию.

18 февраля Борис Невзоров скончался от постковидных осложнений, сообщает Слово и дело.

Источник: slovodel.com