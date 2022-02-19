 

Деревья нельзя рубить: за что дачники могут заплатить штраф или сесть за решетку

19.02.2022, 1:02, Разное
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Оказывается, рубить дерево у себя на даче просто так нельзя. Сначала нужно уяснить ряд вопросов. Детали поведал юрист Мария Спиридонова.

Для начала необходимо понять, на каких землях растут деревья. По закону владелец участка имеет право делать с деревьями что хочет на участке, под и над ним. Единственным исключением может стать закон “О недрах” и “Об использовании воздушного пространства”.

Итак, деревья на участке можно рубить по усмотрению собственника в том случае, если земля имеет сельскохозяйственное назначение. Исключением является лесозащитная полоса.

Также рубить деревья можно при незапланированном падении деревьев, а также если дерево растет на дачно-садоводческой территории или на землях ИЖС, а также на землях в собственности.

Рубить деревья можно, если это не ценные породы и не старовозрастные деревья. Если дерево посажено владельцем участка, его можно срубать по желанию.

Также важным фактором является регион, в котором произрастает дерево. Здесь нужно учесть, не живут ли на данной территории животные и птицы, занесенные в Красную книгу.

В противных случаях по закону “Об охране окружающей среды” владельцу участка может грозить штраф и даже уголовное наказание. То есть дачник за срубленное в обход закона дерева может сесть в тюрьму.

Чтобы выяснить статус земли, на которой вы решили рубить дерево, желательно обратиться за консультацией в местные органы самоуправления.



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