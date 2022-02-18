От некоторых бьюти-продуктов можно безболезненно отказаться, чтобы уменьшить нагрузку на кожу

Процесс ухода за кожей представляет собой комбинацию многих шагов, а не выполнение только одной или двух процедур. Благодаря этому кожа будет получать комплексный уход и защиту, становиться все более красивой, а вы перестанете бояться преждевременного старения. Тем не менее есть некоторые шаги по уходу, которые не являются обязательными. Даже если их пропустить, кожа станет еще красивее, потому что уменьшится нагрузка на нее. Если хотите сократить процедуру ухода за кожей, определите этапы, от которых можно спокойно отказаться без ущерба для внешности. И таким образом вы сэкономите много времени и денег.

Тоник

Основная роль тоника состоит в том, чтобы убрать остатки загрязнений, с которыми не удалось справиться на этапе снятия макияжа. Также цель применения тоника – сбалансировать pH кожи и облегчить проникновение следующих продуктов. Однако если вы хорошо справляетесь со снятием макияжа, выбирая средства, сохраняющие pH, то нанесение тоника — это шаг, который можно пропустить.

Если вы рассчитываете на способность этого косметического средства осветлять кожу, омолаживать ее, вместо того чтобы покупать тоник, инвестируйте в сыворотку. Этот продукт содержит концентрированные питательные вещества, проникает в глубь кожи и помогает оздоравливать ее гораздо эффектнее, чем тоник.

Тканевые маски

Тканевые маски – очень популярный продукт, который обеспечивает расслабляющий эффект при постоянном его использовании. Тем не менее тканевая маска не является основным этапом ухода за кожей, пропустить его – это нормально.

Эффект тканевых масок заключается в увлажнении и расслаблении. Но можно найти эти свойства в креме, не применяя тканевую маску. При неправильном выборе и применении тканевые маски также могут вызывать закупорку пор кожи и появление прыщей. Таким образом, есть еще больше причин не использовать такую маску в процессе ухода за лицом.

Минеральный спрей

Минеральный спрей – это продукт, который любят офисные работники. В середине дня, особенно в жару, он помогает коже «проснуться», стать свежей, сияющей. Но есть хорошая новость для тех, кто любит минимализм и экономию: можно полностью пропустить этот шаг.

Если делать все правильно начиная с этапа нанесения сывороток и кремов, кожа будет сохранять влажность в течение всего дня, останется свежей и румяной, ей не грозит преждевременное увядание. Поэтому не нужно полагаться на минеральные спреи, чтобы иметь более красивую кожу. На этом косметическом средстве тоже можно вполне спокойно сэкономить.

Крем для шеи

Область шеи – одно из первых мест, где появляются признаки старения, поэтому нужно уделить особое внимание именно этой чувствительной зоне. Однако необязательно тратить лишние деньги на покупку крема для шеи. Потому что, если наносить достаточное количество солнцезащитного крема на этот участок кожи, а во время ухода использовать крем-сыворотку для лица, распределяя ее и на область шеи, то можно не бояться преждевременного старения кожного покрова.

Сокращение нагрузки на кожу поможет сохранить и ее красоту, и ваши финансы.