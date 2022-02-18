 

Перебравшая компания из Шайбенхардта заблудилась и случайно захватила Эльзас

18.02.2022, 19:11, Разное
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Вблизи французской границы, неподалеку от реки Рейн произошли события, угрожающие международным скандалом. Группа молодых немцев в числе 13 человек отмечали день рождения товарища в одном из баров Шайбенхардта, именинник предложил выйти прогуляться. В сумерках молодые люди перепутали направление и двинулись не в сторону центра, а на запад. Так они оказались на территории Франции.

Уже на французской границе их остановил жандарм, потребовав предъявить документы и объяснить цель своего визита. Нетрезвые молодые люди приняли жандарма за “очередного интеллигента”, коих в округе, по их словам, “достаточно, что аж тошно”. Проявив добродушие и традиционное немецкое гостеприимство, молодые люди обратились к жандарму с просьбой разговаривать в Германии на немецком языке, любить их Родину и уважать канцлера.

Пропустив несколько ударов, полицейский вызвал подмогу. На место прибыли пограничники, которые воззвали немцев к благоразумию. Поскольку они тоже говорили на французском, конфликт лишь усугубился. На шум и крики сбежались жители близлежащих немецких поселений, в том числе и 95-летний участник войны Генрих Майер. Проанализировав ситуацию, ветеран призвал жителей помочь юным соотечественникам и проучить французов. Разъяренная толпа начала продвигаться вперед, разметая жандармов и пограничников, и остановилась, лишь когда добралась до начальника пограничного поста. Спустя 15 минут он подписал акт капитуляции и передал под управление немцев пограничный пункт и прилегающий к нему город Шебанар.

Уже к утру французский МИД выразил ноту протеста с требованием покинуть занятую территорию, освободить пленных и ликвидировать все пабы на стороне Германии в радиусе 15 км от границы. Реакции немецкой стороны пока не последовало.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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