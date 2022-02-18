Сати Казанова рассказала, как проходит в Керале панчакарму: “Все происходит в тишине”

Аюрведа – альтернативная медицинская система, сокровищница древних знаний, собираемых ее последователями несколько тысячелетий. Это учение отталкивается от трех конституционных типов человека – дош. И от принадлежности к тому или иному типу, точнее, от их соотношения и баланса в каждом отдельно взятом организме зависят аюрведические рекомендации по образу жизни, питанию и даже образу мыслей. Курорт Kalari Rasayana – одна из ведущих индийских клиник, специализирующихся на Аюрведе. Сати Казанова поделилась своими восторгами от пребывания там.

Сейчас я в Индии, на берегу прекрасного озера, окруженного лотосами. Я приехала в Кералу – колыбель аюрведы – на 14-дневную панчакарму. Это уже мой пятый опыт такой процедуры. Панчакарма – это базовая аюрведическая программа, которой много тысяч лет, и раньше она была доступна только высшей знати, не все могли ее себе позволить в силу длительности и сложности. По древним канонам, панчакарма длится 40 дней. Человек находится в полумраке, он не должен видеть яркого света, желательно, чтобы был сезон дождей, когда клетки и поры организма больше раскрываются и отдают токсины. И все происходит в тишине – человек не должен тратить энергию на болтовню. Все его время занято процедурами, промасливанием, молитвами и медитациями.

Номерной фонд Kalari Rasayana небольшой, поэтому я не могла сюда попасть в прошлые годы – не успевала заранее забронировать место. Клиника меня восхитила! Мой лечащий доктор подобрал программу под меня. Такого качественного и бережного подхода я не получала. Мне очень нравится, что здесь не гонятся за ублажением клиентов, а строго следуют внутренним принципам, согласно древней Аюрведе.

Само слово состоит из двух частей: «аюр» – жизнь, «веда» – знание. Это наука о жизни и философия, следуя которой, ты живешь в оптимальном, гармоничном ритме с природой и со Вселенной. Например, ты встаешь с восходом солнца и ложишься вскоре после его захода. Ты питаешься согласно ритмам солнца: в обед самая тяжелая пища должна быть, когда оно в зените. Зимой свой график. В Аюрведе очень важно, что ты ешь, во сколько и в какое время года. То, что можно летом (свежие фрукты, овощи, зелень, сырая еда), недопустимо зимой, особенно для таких худощавых, как я.

Аюрведа разделяет тело человека на три физио- и психотипа, которые называются «доши». Это Вата – элемент воздуха, Питта – элемент огня и Капха – элемент воды и земли. В каждом из нас есть энергия всех типов, но преобладает обычно один из них. Болезнь происходит, когда доши находятся в дисбалансе. В моем случае псориаз – это дисбаланс Питты и Капхи. И задача Аюрведы – сбалансировать в теле все пять элементов: землю, воду, воздух, огонь и эфир.

В Kalari Rasayana действует принцип «inner journey – inner pilgrimage», что значит «путешествие и паломничество внутрь себя». В первый же день главный менеджер мне объяснил, что миссия клиники в том, чтобы помочь человеку перестроить свой тип мышления, питания, отношения к своему телу и к самому себе. Здесь пациентам запрещено купаться, загорать, много болтать между собой, пользоваться телефоном за пределами номера. А еще здесь все ходят в одинаковой униформе, и это так круто – не думаешь о том, что надеть, как бы кого впечатлить. Программа активностей тщательно выверена и помогает процессу. Каждый день с нами проводят по несколько занятий йоги, дыхания (пранаямы), медитации, даже мантра-пения. Также нам показаны получасовые прогулки после лекарств и еды – здесь красивая территория!

Судя по предыдущим постам, Сати Казанова летела в Индию через Дубай. Хорошо заметен контраст между ее постановочными фотографиями, сделанными там, и чистотой просветленного взгляда, который появился в Керале две недели спустя.

Сати Казанова в Дубае, до прохождения панчакармы