Психиатр Кристо ван Меер — о причинах постковидной депрессии



3

минуты

По статистике, около 20% переболевших COVID-19 людей встречаются с различными психиатрическими и неврологическими осложнениями. Это так называемый постковидный синдром. Самые частые из таких последствий — депрессии, тревожные и панические расстройства, ишемические инсульты и даже мозговые кровотечения.

Никто достоверно не знает, почему у некоторых людей возникает постковидный синдром, а у других нет. Ученые выдвигают разные теории, каждая из которых имеет какую-то доказательную базу, но при этом ни одна из них не является полной, на мой взгляд.

Уверен, чем больше мы будем узнавать про коронавирус, тем больше будем приходить к выводу, что многие постковидные симптомы, в том числе депрессия и различные виды расстройств, вызываются сочетанием нескольких теорий.

Давайте попробуем разобраться в основных взглядах на проблему, чтобы лучше понимать механику постковида.

Теория первая — тромбы, железы, гормоны

Основная теория, с которой работают психиатры в объяснении психиатрических и неврологических последствий COVID-19 — это теория прямого повреждения органов пациента.

Известно, что коронавирусы обладают нейротропными свойствами, то есть они способны поражать нервные клетки (нейроны). Как это происходит: вирус попадает в наш организм через обонятельные рецепторы в носу. Кстати, именно поэтому исчезновение запахов — один из первых симптомов при классическом варианте коронавируса. Затем через эти рецепторы он попадает в кровоток и в центральную нервную систему, в том числе в головной мозг.

А дальше начинается абсолютная феерия — COVID-19 имеет удивительно комплексное воздействие на целый ряд важных систем в нашем организме. В первую очередь, на нервную систему. А еще он сильно бьет по системе кроветворения и по кровеносным сосудам. SARS-CoV-2 серьезно повреждает костный мозг и воздействует на тельца в крови, которые отвечают за свертываемость крови, на тромбоциты.

Фото: Rawpixel / Depositphotos

Что это может значить для человека в перспективе? Говоря простым языком, этот коронавирус может провоцировать тромбоз, то есть образование маленьких сгустков крови, которые блокируют кровеносные сосуды и ухудшают кровоснабжение внутренних органов и тканей.

Наш организм, фигурально выражаясь, состоит не только наполовину из воды, но и наполовину из гормонов. Все железы, которые производят гормоны, включая гипоталамус, мозжечок и надпочечники — маленькие, но исключительно важные. Потому что они обеспечивают нас основными гормонами, которые в том числе регулируют настроение, спокойствие, сон и сердечную деятельность. Так вот, эти маленькие железы испещрены еще более мелкими сосудами.

Вся эта феерия в кровеносной системе, о которой мы говорим, приводит к тому, что тромбы начинают забивать эти мелкие кровеносные сосуды, тем самым препятствуя нормальному току крови.

Железы начинают испытывать гипоксию, то есть недостаток кислорода. И у них резко снижаются функции — они начинают производить меньше гормонов, возникает сбой обменных процессов в организме.

Кристо ван Меер

эксперт

Психотерапевт, психиатр, психолог

Мы видим, что у многих заболевших и переболевших людей начинается страшный дисбаланс, в том числе психический дисбаланс — возникают бессонница, депрессия, тревожные состояния вплоть до панических атак. Вот такой постковид вследствие прямого повреждения органов. Если кратко, то коронавирус плохо на нас влияет, потому что он нарушает проводимость сосудов, которые несут кровь к важным для жизни железам.

Вторая и третья теории — сниженный иммунитет и аутоиммунные реакции

Второй момент, который может провоцировать постковидный синдром у некоторых больных — это сниженный иммунитет. К группе риска, безусловно, относятся люди, инфицированные ВИЧ, люди, которые проходят лечение какими-то иммуносупрессивными препаратами, люди, которые перенесли сложные операции, например, по трансплантации костного мозга или трансплантации других органов.

Фото: TheVisualsYouNeed / Depositphotos

Сюда входит достаточно большая группа людей с онкологическими заболеваниями, у которых в принципе снижен иммунитет, и тем более люди, которые в настоящий момент проходят лечение от рака.

Но надо понимать, что человек может сделать малоинвазивную операцию на глаза и ему пропишут какую-то послеоперационную поддержку. И он даже может не знать, что принимает иммуносупрессоры, но, например, они могут входить в состав тех капель, которые он ежедневно закапывает в глаза.

Здесь SARS-CoV-2 очень напоминает ВИЧ, он встраивается в лимфатическую систему, которая производит специфические антитела, он как бы говорит, что я теперь здесь буду жить и выдавать себя в кровеносную систему в небольших количествах. И собственно, он там живет и провоцирует постковидный синдром и все психологические осложнения.

Третья большая группа теорий постковида — теории о аутоиммунных реакциях организма. Коронавирус фактически создает в нашем теле такую обстановку, когда он как бы заворачивается в оболочку из наших нормальных антител и перепрограммирует их. Они начинают атаковать здоровые ткани организма, провоцируя постоянное воспаление.

Если кто-то слышал про аутоиммунный тиреоидит, это такое аутоиммунное заболевание щитовидной железы, когда организм начинает сам себя потихонечку жрать. Вот механизм постковида примерно такой же — наш собственный организм атакует наша собственная иммунная система.

Проверьте, затронул ли вас постковидный синдром, с помощью наших опросников

Беспокоят симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы?

Пройти тестирование

Есть неполадки

в работе дыхательной системы?

Пройти тестирование

Беспокоят неврологические нарушения?

Пройти тестирование