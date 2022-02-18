Перевёл стрелки: не так обняли – Личное мнение

Глава Олимпийского комитета Томас Бах — человек опытный. Спортивный функционер с многолетним стажем.

Сначала его команда подала на Валиеву в суд. Затем заявил, что не хотел бы, чтобы наша спортсменка участвовала в Играх в принципе. После чего обвинил тренеров Камилы в том, что они чёрствые и холодные люди.



Фото: Соцсети

«Я увидел, как холодно ее встретили со льда ее тренеры. Ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно. Это просто меня потрясло, это был какой-то жест разъединения. Для меня это сильное впечатление. Не понимаю, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке», — выдал вчера Бах.

Серьёзно?!

То есть, вы сначала не давали Валиевой выступить, все дни перед главным в её жизни стартом не давали покоя ребёнку, а теперь вы — миленькие, потому что тренеры Валиевой и сама Камила не хотели вам на камеры устраивать сцену?

Хотя на самом деле, ведь всё было не так — и обняли Камилу, и пожалели. Да, не устроили на публике древнегреческую трагедию, как с Трусовой, но и делать такого явно не стоило.

Это тренеры холодные, а вы — тёплые?

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«Мы не хотели, чтобы Валиева участвовала в личном турнире Игр и обратились в суд, но проиграли, решение суда нужно уважать», — объяснился Бах.

То есть, законных оснований для травли Валиевой не было, правильно? Ну, раз суд отклонил ваши «хотелки» — это так.

Вы не хотели участия сильнейшей фигуристки мира на Олимпиаде. Простите, а Олимпиада принадлежит не сильнейшим атлетам мира, а вам?

«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Валиева и заплакала.

Было сделано всё, чтобы у Камилы сдали нервы. Вот, что говорит Алина Кабаева — уж она-то понимает все тонкости:

«В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды».

Функционеры обвиняют теперь в холодности команду. Их потрясло, что прямо на выходе со льда все наши тренеры и спортсмены не рухнули в истерике на пол. Не зашлись в рыданиях, не стали бегать по трибунам и плакать на зрителей!

Главу МОК это потрясло.

А меня потрясло на этой Олимпиаде другое: как затравили 15-летнего ребёнка за то, что она лучшая.

И к организаторам Игр, к самому МОК у меня тупейший вопрос: а разве ваша задача не в том, чтобы создать комфортные условия для спортсменов? Ну, поздравляю тогда — вы не справились, и это ещё мягко сказано.

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