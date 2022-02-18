Взять фотографии и сложить их лицевыми сторонами: ритуал фэншуй с зеркалами, чтобы вернуться к бывшему партнеру

Нередко люди расстаются, поддавшись эмоциям, без веской на то причины. Из-за этого со временем возникает вполне естественное желание вернуться к бывшему партнеру. Но как поступить, если энергия отношений находится в абсолютном хаосе? Использовать фэншуй!

Зеркальная гармонизация

Важно понимать, что речь не о привороте! Указанный ниже ритуал поможет объединить энергетики двух ранее встречавшихся людей, чтобы повысить шансы на воссоединение. Инвентарь понадобится простейший:

фотография ваша и возлюбленного; два одинаковых зеркала.

Эффект проявится для тех, кто уже состоял в отношениях. И лишь в случае, когда оба партнера остаются свободными, а не перенесли любовные чувства на третьего человека.

Если все условия соблюдены, необходимо вставить по одной фотографии в каждое из одинаковых по размерам зеркал, а затем установить зеркала напротив друг друга. Снимки выступают носителями энергии, отражающая поверхность – направляющей. А их расположение заставляет персональную энергетику смешиваться, возвращая былые чувства.

Можно воспользоваться и обычными фоторамками за неимением зеркал, но в таком случае ритуал ослабнет.

Небесная помощь

Лунный свет станет хорошим подспорьем. Если в полнолуние серебристое сияние падает на зеркала, в ритуальную конструкцию вливается энергия Инь. Она поможет стать более привлекательным в глазах партнера.

Нескорый результат

Время на воссоединение для разных пар свое. Специалисты рекомендуют сохранять конструкцию из зеркал и фотографий на протяжении полугода. Если через шесть месяцев ничего не получилось, фотографии необходимо склеить скотчем, усиливая их контакт. Но оставить внутри зеркального коридора, чтобы энергия не терялась.

Ритуал не создает чувства и не принуждает к ним, поэтому результат не гарантирован. Однако он повышает шансы на успех во время попыток примириться с недостатками бывшего партнера, помогает вспомнить радостные моменты и окунуться в водоворот положительных эмоций. А духовное единение – основа крепких отношений!