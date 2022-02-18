С прицелом на весну 2022: 10 ключей к созданию трендовых образов для теплого сезона

Планируете обновлять гардероб на весну? Тогда вам точно пригодится информация о том, какие тренды будут наиболее актуальными в предстоящем сезоне. На основании этих данных вы сможете создать гармоничные и стильные образы. Вот, на какие десять вещей точно стоит обратить внимание.

Джинсы прямого кроя

Стилисты уже не первый сезон подчеркивают: между телом и одеждой обязательно должно быть пространство. Поэтому можете откладывать на дальнюю полку шкафа джинсы скинни, а приобретать брюки прямого кроя. Широкие штанины будут в моде, что подтверждают свежие образы таких модниц как Хейли Бибер и Сиенна Миллер.

Чтобы образ получился гармоничным, под широкие джинсы надевайте облегающий верх. Например, водолазку или рубашку.

Платье с вырезами

Стритстайл успешно покоряет мир гламура, благодаря чему получается очень оригинальный микс. Например, раньше платье с разрезами можно было надеть для выхода в свет, для посещения торжественного мероприятия. Теперь в такой одежде вы можете отправиться в магазин, на прогулку в парк, на встречу с друзьями.

Главное правило: платье должно быть без лишнего декора, в стиле минимализм, желательно однотонное. Беспроигрышный вариант – черное изделие.

Белый цвет

«Тотал блэк» какое-то время был в тренде, но теперь ему на смену пришел «тотал вайт». То есть вместо черного монохромного ансамбля в моде станет белый. Так что можете смело надевать белоснежный брючный костюм, например, и отправляться в офис. А чтобы образ не показался пресным, разбавьте его аксессуарами других цветов. Например, черной сумочкой.

Мини-юбка

Мини-юбки были очень популярны в девяностые годы, а потом утратили актуальность и даже стали считаться признаком дурного вкуса. Это не удивительно, поскольку экстремально короткая длина создает вульгарные и провокационные образы.

Однако сейчас, судя по последним коллекциям “Диор”, “Шанель”, “Прада”, мини-юбки возвращаются, но несколько в другой интерпретации. Чтобы выглядеть стильно, их нужно носить с рубашками мужского кроя и обувью на низкой плоской подошве.

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Блейзер оверсайз

Блейзер – один из предметов капсульного гардероба. Это незаменимая вещь, поскольку она сочетается с брюками, джинсами, юбками, даже платьями. В предстоящем сезоне будет в моде блейзер оверсайз, то есть на несколько размеров больше.

Маленькая хитрость: чтобы в такой одежде ваша фигура не выглядела бесформенной, подчеркивайте талию с помощью пояса. И еще: блейзер оверсайз нужно сочетать с узкими брюками.

Туфли Мэри Джейн

Такие туфли впервые появились в двадцатые годы прошлого века. Со временем они утратили актуальность, однако теперь, когда уверенно возвращается ретро-стиль, в моду входит такая обувь. Туфли Мэри Джейн можно узнать по тонкому ремешку на подъеме стопы и по округлому носку. Визуально это как обувь школьницы. Чтобы образ получился гармоничным, сочетайте такие туфли с мини-юбкой или с шортами.

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Цветочный принт

Если вы не любительница монохрома, а предпочитаете одежду с рисунками, то отдавайте предпочтение цветочным принтам. Они очень уместны весной, для создания соответствующего настроения. В моде будут платья в деревенском стиле в мелкий цветочек. Если на улице прохладно, то платье можно носить с ботильонами, а когда потеплеет, то с босоножками.

Костюм-тройка

Речь идет о комплекте, состоящем из брюк, пиджака и жилета. Фасон не имеет особого значения. Главное – чтобы костюм сидел по фигуре, скрывал ее недостатки и подчеркивал достоинства. Отдавайте предпочтение сдержанному стилю и нейтральным базовым оттенкам. В моде синий, черный, белый, серый.

Короткий топ

Если вам позволяет фигура, то под брючный костюм вы можете надеть ультракороткий топ. Тогда образ получится более неформальным и дерзким. Если такой лук соответствует обстановке, то почему бы и нет?

Помните о том, что топ должен быть без рисунка. Отдавайте предпочтение изделиям из однотонной ткани, желательно нейтральных оттенков. Например, черного, белого, серого и т.д.

Рубашка в полоску

Эта вещь редко когда выходит из моды. Она является незаменимой для офиса. В предстоящем сезоне актуальной будет расцветка в морском стиле. Сочетайте рубашку в бело-синюю полоску с джинсами или брюками, чтобы стать главной модницей в офисе. С такой рубашкой также хорошо сочетаются юбка-карандаш, блейзер или длинный плащ.