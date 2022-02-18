 

Фигуристка Валиева будет представлена к государственной награде после Олимпиады

18.02.2022, 16:16, Разное
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Российская фигуристка Камила Валиева после возвращения с Олимпийских игр будет представлена к государственной награде. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает, что спортсменка достойна этого.
По словам политика, для Валиевой нужно организовать свое награждение за все то, что она перенесла на Олимпийских играх. Фигуристка является одной из главных творцов победы сборной в командном турнире. К тому же Валиева отлично исполнила короткую программу. Дома фигуристка должна чувствовать себя под защитой. В связи с этим ей положены все награды, которые причитаются, причем на правительственном уровне, пишет портал Newinform.

По итогам произвольной и короткой программ на ОИ-2022 в Пекине Валиева заняла четвертое место. Золото, в свою очередь, получила Анна Щербакова. На втором месте находится россиянка Александра Трусова. Бронзу получила фигуристка из Японии Каори Сакамото.

В этих Олимпийских играх имя Камилы Валиевой фигурировала в допинг-скандале. В пробе, которая была взята у подопечной Этери Турберидзе 15 декабря, комиссия обнаружила запрещенное вещество. В то же время CAS допустил Валиеву к следующему этапу соревнований. Спортсменке не удалось справиться с эмоциями, она нечисто откатала программу, в рамках которой несколько раз упала, пишет портал «Политэксперт».



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