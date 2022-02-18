Мнение: Латифундист в погонах

В продолжение истории реальных пацанов из «банковского» подразделения ФСБ.

Вчера Мосгорсуд послал куда подальше Генпрокуратуру, которая требовала отменить решение Хорошевского райсуда и все-таки изъять в пользу государства 62 земельных участка и семь домов в Подмосковье у родственников отставного майора ФСБ Андрея Васильева.

Генпрокуратура настаивала, что активы кадастровой стоимостью более миллиарда рублей, были приобретены благодаря коррупционным связям майора ФСБ. Но Мосгорсуд не согласился с доводами Генпрокуратуры.

Не удивлен. Майор Андрей Васильев – не Алексей Навальный. Если бы у родителей и жены Навального обнаружили 62 земельных участка в Подмосковье, можно не сомневаться, что это были бы и новые уголовные дела и конфискация этих самых земельных угодий….

Так или не так?

На снимке: Кирилл Черкалин (крайний слева), Дмитрий Фролов и Андрей Васильев (справа)

Фотография и схема отсюда

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