 

Володин обвинил Запад в двойных стандартах в ситуации с геноцидом на Украине

18.02.2022, 10:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Последние недели Запад обещал “вторжение” России на Украину. Но извинений за дезинформацию никто не принес, констатировал Володин.

Вместо этого в нарушение Минских соглашений Киев предпринял попытку эскалации конфликта в Донбассе – начался обстрел населенных пунктов, отметил спикер. “Кроме того, Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками”, – добавил политик.

Он подчеркнул, что вопросы местных выборов и политического урегулирования невозможно решить без согласования с Донецкой и Луганской республиками. Вместо этого президент Украины Владимир Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских соглашений, посетовал спикер.

Политик напомнил, что Госдума высказалась за признание республик Донбасса в качестве суверенных государств. Депутатов беспокоит вопрос защиты проживающих в регионе российских граждан и соотечественников, отметил он.

“На территории Донецкой и Луганской народных республик обнаруживаются массовые захоронения жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором”, – добавил председатель ГД.

Володин обвинил Запад в замалчивании преступлений Киева. Нет ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества, констатировал он.

Спикер уверен, что у таких преступлений не должно быть срока давности. Важно установить факты, чтобы виновные понесли наказание, написал политик.

“Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты”, – заключил Володин.

Госдума на пленарном заседании 15 февраля поддержала проект постановления об обращении к президенту России по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Мнение: Фрагмент новой китайской АПЛ

31.03 / Кремль: Демографическая ситуация в России находится в очень плохом положении

13.01 / «Территория Казахстана уникально удобна для США, чтобы воздействовать на двух главных геополитических противников, Китай и Россию»

03.07 / В Сети появились первые изображения Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 11T Pro

08.07 / Обрушение стены жилого дома под Москвой попало на видео

14.03 / К Земле приближается необычная комета, которая станет самой яркой в 2021 году

14.12 / “Содержит антисептик”: Ученый оценил эффективность ополаскивателя для рта в борьбе с коронавирусом

22.10 / Как живет и выглядит реальный сын Жади и Лукаса из сериала “Клон”

11.03 / В Бурятии нашли поселение древних панков

17.08 / Принц Гарри, проходивший службу в Афганистане: “Происходящее отзывается в наших сердцах”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика