 

Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за тайной продажи их винодельни российскому бизнесмену

18.02.2022, 10:36, Разное
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Брэд Питт и Анджелина Джоли снова столкнутся в суде. Однако на этот раз дело не касается совместной опеки над детьми, ничего личного – только бизнес. Питт подал иск против Джоли с обвинениями в тайной продаже половины совместной винодельни Chateau Miraval, что на юге Франции. Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на судебные документы. 

Теперь, как выяснили журналисты, часть некогда общего бизнеса экс-супругов принадлежит российскому бизнесмену из списка Forbes Юрию Шефлеру. Питт заявил, что Джоли пошла на сделку без его согласия и скрыла от него детали. Актер требует признать акт купли-продажи недействительным и взыскать с бывшей жены компенсацию за моральный ущерб.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Джоли давно мечтала избавиться от своей доли в винодельне. В прошлом июле актриса подала в суд с просьбой разрешить продать свою долю (временные запреты на распоряжение совместно нажитым имуществом наложены в связи с неоконченными делами по бракоразводному процессу).

Компанию Джоли приобрела до брака с Питтом, а позже вместе с фирмой Брэда Mondo Bongo на условиях равных акционеров она вошла в состав люксембургской компании, которая в свою очередь владеет определенной долей собственности в Шато Миравель во Франции и винодельней под управлением SNC Miraval Provence. В сентябре Анджелина получила от Брэда разрешение на продажу своей доли с одним условием – актер лично одобрит кандидатуру покупателя. 

Виноградники оцениваются в 60 миллионов долларов. При этом, несмотря на то что имущество считается совместно нажитым, большая его часть (60 процентов) принадлежит Питту, а оставшиеся 40 процентов – Джоли.

Издание TMZ со ссылкой на адвокатов актера пишет, что Анджелниа “пытается продать свою часть за символическую сумму”, что может негативно сказаться на прибыли Брэда. Эксперты считают, что ее действия не имеют ничего общего с бизнесом, и она просто мстит.



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