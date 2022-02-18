Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео

В центре северной столицы России обрушился фасад старинного здания. Инцидент произошел на территории завода “Красный треугольник”.

В результате случившегося пострадал один человек. Уточняется, что это проходившая мимо девушка. Россиянку госпитализировали с различными травмами, передает “Пятый канал”. По некоторым данным, от гибели женщину спасло дерево, которое смягчило удар кирпичной кладки.