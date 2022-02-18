 

Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео

18.02.2022, 9:56, Разное
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В центре северной столицы России обрушился фасад старинного здания. Инцидент произошел на территории завода “Красный треугольник”.

В результате случившегося пострадал один человек. Уточняется, что это проходившая мимо девушка. Россиянку госпитализировали с различными травмами, передает “Пятый канал”. По некоторым данным, от гибели женщину спасло дерево, которое смягчило удар кирпичной кладки.



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