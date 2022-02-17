 

Мнение: Экспорт экстремистов из России?

17.02.2022, 23:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент России принял участие в коллегии МЧС. Правда, в режиме видеоконференции.

А вот полицию Владимир Путин уважил и лично приехал на коллегию МВД. Вышел на трибуну и произнес речь. В стенограмме путинского выступления очень удивил  президентский тезис про борьбу с экстремизмом.

Дословно: «Эффективная борьба с экстремизмом прямо связана с решением задач в миграционной сфере. Мы, безусловно, рады всем, кто приезжает к нам учиться, работать, просто жить, кто соблюдает, между тем, законы России и с уважением относится к нашей культуре и к традициям. У таких иностранных граждан, и прежде всего у наших соотечественников, приезжающих из-за рубежа, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы. Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес, – против этих людей должны быть выработаны самые жёсткие меры, а любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность – служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем».
Отсюда.

Это что получается? Выпускник юрфака Владимир Путин за «проявления экстремизма, нарушения правопорядка» предлагает высылать из России?   Вообще-то экстремизм – это уголовно-наказуемое деяние, преступление, за которое в УК предусмотрено наказание. И за экстремизм надо не из страны высылать, а отправлять в тюремную камеру.

Выходит, что Путин – чересчур гуманен? Считает, что сажать не обязательно, достаточно выслать за пределы  России? Вообще-то это попахивает чем-то типа экспорта из России экстремистов.

Или я не правильно понял президента моей страны?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.01 / Названы правила питания для достижения долголетия

30.01 / Мнение: Дружба крепкая

16.01 / Петербуржцы потребовали выслать Шнурова после выхода клипа про Беглова

07.09 / Мнение: О некрофилах Украины

16.02 / “Аферист из Tinder” покоряет Голливуд – он хочет вести подкаст об отношениях и стать героем шоу “Холостяк”

29.11 / Участница «ДОМа-2» Ирина Пингвинова впервые стала матерью

04.08 / Мнение: Инсталляция в Портленде

01.08 / Режиссер Стефанович перед смертью раскрыл истинную причину развода с Пугачевой

18.01 / Планируют отметить торжество тихо и по-семейному: дочь Иосифа Пригожина выходит замуж

10.02 / Россия заменит всю американскую нефть, которую намерен запретить Байден

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика