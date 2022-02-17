Мнение: Экспорт экстремистов из России?

Президент России принял участие в коллегии МЧС. Правда, в режиме видеоконференции.

А вот полицию Владимир Путин уважил и лично приехал на коллегию МВД. Вышел на трибуну и произнес речь. В стенограмме путинского выступления очень удивил президентский тезис про борьбу с экстремизмом.

Дословно: «Эффективная борьба с экстремизмом прямо связана с решением задач в миграционной сфере. Мы, безусловно, рады всем, кто приезжает к нам учиться, работать, просто жить, кто соблюдает, между тем, законы России и с уважением относится к нашей культуре и к традициям. У таких иностранных граждан, и прежде всего у наших соотечественников, приезжающих из-за рубежа, должна быть возможность свободно и без бюрократических проволочек оформить все необходимые документы. Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес, – против этих людей должны быть выработаны самые жёсткие меры, а любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность – служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем».

Отсюда.

Это что получается? Выпускник юрфака Владимир Путин за «проявления экстремизма, нарушения правопорядка» предлагает высылать из России? Вообще-то экстремизм – это уголовно-наказуемое деяние, преступление, за которое в УК предусмотрено наказание. И за экстремизм надо не из страны высылать, а отправлять в тюремную камеру.

Выходит, что Путин – чересчур гуманен? Считает, что сажать не обязательно, достаточно выслать за пределы России? Вообще-то это попахивает чем-то типа экспорта из России экстремистов.

Или я не правильно понял президента моей страны?

Фотографии отсюда и отсюда

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