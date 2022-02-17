 

Скандалы: Клип Шнура о губернаторе Беглове за два дня посмотрели более миллиона пользователей Youtube

17.02.2022, 18:40, Разное
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Клип на песню «Мерси, Баку!» группы «Ленинград» стал хитом интернета

В соцсетях эта цифра достигла около пяти миллионов. Группа «Ленинград» выпустила третий клип с резкой критикой в адрес властей Петербурга и лично Александра Беглова. Видео появилось на YouTube два дня назад. В ролике Шнуров делает акцент на то, что проблемы с уборкой скорее всего связаны с тем, что глава региона Беглов родился в Баку. Также солист «Ленинграда» провел параллель между политиком и основателем города Петром I.

Музыкальный ролик в течении двое суток попал в музыкальные тренды Youtube и сейчас находится на втором месте. С момента публикации его посмотрели более миллиона человек.

А вот в «ВКонтакте» и Telegram произведение Шнурова оценили свыше пяти миллионов пользователей, которые делятся восторженными отзывами с просьбой о продолжении. По мнению многих комментаторов финальный клип нужно назвать «Чемодан, вокзал, Баку!».



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