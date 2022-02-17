 

Новая композиция Шнурова с критикой в адрес Беглова набрала более миллиона просмотров за два дня

17.02.2022, 18:36, Разное
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Очередной видеоклип, третий по счету, певца Сергея Шнурова и группы «Ленинград» с критикой в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова, за двое суток собрал более миллиона просмотров.
Опубликованный на YouTube клип на композицию «Мерси, Баку!» буквально вихрем пронесся по всем социальным сетям. В Смольном предпринимают все попытки запретить просмотр клипа среди своих сотрудников.

В новом ролике Шнуров предположил, что причина катастрофической ситуации с отсутствием уборки снега в городе кроется в том, что Беглов является выходцем из солнечного Баку, где снега, наледи и сосулек нет априори. Также певец провел аналогию между Петром I, основавшим Петербург, и Бегловым — «разрушившим» город.

Среди музыкальных трендов YouTube новый клип Шнурова стабильно удерживает вторую позицию. Только на сервисе с момента публикации ролик посмотрели более миллиона раз, суммарно, с учетом всех социальных сетей и мессенджеров, эта цифра превышает пять миллионов.

«Был Петр, а теперь Беглов. Два человека сильной воли. Царь много нарубил голов, зато Беглов был в комсомоле. Один спал в сапогах, когда другой всегда в пижаме. Родился царь в Москве, о да, а Беглов в Азербайджане», – говорится в тексте композиции.

Пользователи с восторгом отреагировали на новую песню петербургской группы, и просят не останавливаться, потому что чиновники Смольного и губернатор Александр Беглов своей безответственной работой сами преподносят темы для новых композиций.

«Прямо какой-то музыкальный сериал про Беглова получается. И даже без крепких слов тут обошлось. Финальный клип должен быть назван «Чемодан, вокзал, Баку!», – пишут пользователи.



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