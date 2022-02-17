Алиса Теплякова перевелась в столярный техникум

9-летняя девочка-вундеркинд Алиса Теплякова забрала документы из МГУ и перевелась в Химкинский столярный техникум им. Жулебина. Об этом сообщил в соцсетях отец девочки.

Причиной перевода Тепляков-старший назвал бездарность преподавателей психологического факультета МГУ, их неспособность оценить гениальность ребёнка и постоянные попытки пиариться на ситуации в СМИ. По мнению Алексея Теплякова, Алиса уже освоила магистерский курс психолога в полном объёме и готова к открытию новых горизонтов. Выбор семьи вундеркиндов пал на столярный техникум из-за близости к дому, высокому уровню подготовки преподавателей и согласию руководства учебного заведения на надомный формат обучения.

«Раз в неделю Алиса будет отчитываться о том, что сделала: высылать фотографии сделанных стульев, табуретов, столов и кроватей. Экзамены также можно сдавать заочно. В конце первого курса дочь должна будет изготовить обеденный гарнитур на 8 персон. Учитывая, что экзамены будут в начале лета, я думаю, что успею. В смысле, успею помочь Алисе освоить эту непростую специальность», – сказал Алексей Тепляков.

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