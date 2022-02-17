Сын Кейт Хадсон встречается с дочерью актрисы Лесли Манн

Старший сын знаменитой голливудской актрисы Кейт Хадсон, рожденный в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном, Райдер совсем взрослый – в апреле он отметит 18-й день рождения. При этом у почти совершеннолетнего парня уже бурная личная жизнь. Избранницей внука Голди Хоун стала девушка из творческой семьи – дочь звезды фильма “Немножко беременна” Лесли Манн и режиссера Джадда Апатоу, 19-летняя Айрис.

Молодые люди подтвердили свой роман в лучших традициях времени – опубликовали совместное фото в социальных сетях. Родители влюбленных этот союз, судя по всему, одобряют. Во всяком случае, обе мамы поставили под публикацией одобрительные смайлики в виде сердечек.

Напомним, что Кейт Хадсон – многодетная мама. Дочь Голди Хоун родила троих детей от трех мужчин. Помимо старшего Райдера у Кейт подрастает сын от Мэттью Беллами, которого зовут Бингэм. Бывшие возлюбленные смогли со временем наладить отношения и, например, 9-й день рождения мальчика в 2020 году они отметили вместе. Причем на празднике присутствовала и нынешняя жена лидера группы Muse Элль с малышкой Ловеллой, появившейся на свет в середине июня того же года.

Третьего ребенка – дочь Рани Роуз – Кейт родила 2 октября 2018 года от основателя звукозаписывающей компании Lightwave Records Дэнни Фудзикавы. После четырех лет отношений Кейт и Дэнни объявили о помолвке. Это произошло только в сентябре прошлого года.

Звезда комедии Лесли Манн – мама двоих дочерей. Мод сейчас 24 года, Айрис – 19 лет. За их отца, режиссера Джадда Апатоу, Лесли вышла замуж в июне 1997-го.

Курт Рассел, Райдер Робинсон, Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава Лесли Манн с дочерьми