Самый тухлый срач года – Личное мнение

Бузова и Бородина вступили в интернет-перепалку настолько тухлую, что я, вроде как, и должна написать что-то на тему, потому что вы этого ждёте, но не хочу.



Фото: Соцсети

А ты меня за спиной обсуждала. А ты с Давой на бревне сидела. А ты дружила с той, кто трахалась с Терёхиным, пока я с ним встречалась.

Очень скучный срач фрика Бузовой и тухлой тётки с бревна, который лично мне даже комментировать лень.

Ксюндель — уже всё: предсказуем, вышвырнут с ТНТ, уныл.

Бузова, благодаря умным продюсерам, вовсю эксплуатирующим её в образе фрика, пока ещё барахтается.

И вот вам-то, продюсеры гОленьки, хочу дать добрый совет: окружите свою подопечную Клавами Кока (или как там эта девка называется) и Валями Карнавал.

Клава в Куршевеле — лучшее, что случилось с Бузовой за последнее время. Дава тоже был неплох: свежий бриз на провонявшем лобками лобном месте.

Хотите выжимать из своей подопытной по максимуму — сделайте всё, чтобы она не ассоциировалась со скатившимися в информационную могилку собратьями по бревну.

Окружите гОленьку молодёжью, которая будет снимать видосики того, как эта некрасивая тётенька, хряпнув коньячку, падает красной филлерной мордой в сугроб по дороге из бани.

Бузова должна собачиться с Кокой, а никак не с информационной пенсионеркой Бородиной.

Запретите гОленьке комментировать протухшего Ксюнделя, фотографироваться с Боней и иже с ними.

Окружая себя неактуальными, вступая с ними в перепалку или сговор, ваша подопытная сама становится персоной позавчерашнего дня.

Это вредно для вашего бизнеса.

Оля — актуальный фрик, а не неактуальная хабалка с трухлявого бревна. Вторая позиция уже занята Ксюнделем и финансово нежизнеспособна.

Бородиной скоро сухой корм для собак перестанут давать рекламировать, не говоря уж о приторных йогуртах для быдла. Или перестали?

Продюсеры, подружите-ка Бузову с Моргенштерном, что ли, и ни в коем случае не позволяйте ей ни обниматься, ни сраться на публике с бывшими собратьями по бревну. А вот с персоналом — пожалуйста: эта тема пока ещё канает.

Услышите умную меня — ещё деньжат нарубите. Не поймёте, о чём я, проект гОленька сдохнет, причём очень скоро.

Фрики актуальны. Хабалки нет. Это если совсем уж в двух словах.

И да: велкам. Как всегда, велкам.

Какая же я дьявольски умная и ангельски добрая, да?

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