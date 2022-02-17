 

Самый тухлый срач года – Личное мнение

17.02.2022, 16:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бузова и Бородина вступили в интернет-перепалку настолько тухлую, что я, вроде как, и должна написать что-то на тему, потому что вы этого ждёте, но не хочу.


Фото: Соцсети

А ты меня за спиной обсуждала. А ты с Давой на бревне сидела. А ты дружила с той, кто трахалась с Терёхиным, пока я с ним встречалась.

Очень скучный срач фрика Бузовой и тухлой тётки с бревна, который лично мне даже комментировать лень.

Ксюндель — уже всё: предсказуем, вышвырнут с ТНТ, уныл.

Бузова, благодаря умным продюсерам, вовсю эксплуатирующим её в образе фрика, пока ещё барахтается.

И вот вам-то, продюсеры гОленьки, хочу дать добрый совет: окружите свою подопечную Клавами Кока (или как там эта девка называется) и Валями Карнавал.

Клава в Куршевеле — лучшее, что случилось с Бузовой за последнее время. Дава тоже был неплох: свежий бриз на провонявшем лобками лобном месте.

Хотите выжимать из своей подопытной по максимуму — сделайте всё, чтобы она не ассоциировалась со скатившимися в информационную могилку собратьями по бревну.

Окружите гОленьку молодёжью, которая будет снимать видосики того, как эта некрасивая тётенька, хряпнув коньячку, падает красной филлерной мордой в сугроб по дороге из бани.

Бузова должна собачиться с Кокой, а никак не с информационной пенсионеркой Бородиной.
Запретите гОленьке комментировать протухшего Ксюнделя, фотографироваться с Боней и иже с ними.

Окружая себя неактуальными, вступая с ними в перепалку или сговор, ваша подопытная сама становится персоной позавчерашнего дня.

Это вредно для вашего бизнеса.

Оля — актуальный фрик, а не неактуальная хабалка с трухлявого бревна. Вторая позиция уже занята Ксюнделем и финансово нежизнеспособна.

Бородиной скоро сухой корм для собак перестанут давать рекламировать, не говоря уж о приторных йогуртах для быдла. Или перестали?

Продюсеры, подружите-ка Бузову с Моргенштерном, что ли, и ни в коем случае не позволяйте ей ни обниматься, ни сраться на публике с бывшими собратьями по бревну. А вот с персоналом — пожалуйста: эта тема пока ещё канает.

Услышите умную меня — ещё деньжат нарубите. Не поймёте, о чём я, проект гОленька сдохнет, причём очень скоро.

Фрики актуальны. Хабалки нет. Это если совсем уж в двух словах.

И да: велкам. Как всегда, велкам.

Какая же я дьявольски умная и ангельски добрая, да?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Автоэксперт призвал к пересмотру стоимости парковки в Москве

07.11 / Мнение: Продолжающийся подсчет

01.10 / Гном Гномыч сыграет в сиквеле «Властелина колец»

04.01 / Личное: “К его поведению уже нет претензий”

10.09 / Бюджетный смартфон Motorola Moto E7 Plus получил ОЗУ в 4 ГБ

26.10 / Число умерших после прививки от гриппа в Южной Корее достигло 59 человек

21.10 / Под Оренбургом появился памятник убийце Чапаева

08.06 / Солист группы “Иванушки International” Кирилл Андреев впервые стал дедушкой

26.02 / Мнение: На дрезине…

04.08 / Огромное животное сфотографировали в Великобритании у стадиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика