Скандалы: Не те «Соловьиные трели»

Бывший профессор МГИМО, его сын, а также вся их электронная техника оказались в руках Следственного комитета

В Москве задержан политолог Валерий Соловей и его сын Павел. Об этом сообщила жена бывшего профессора МГИМО Светлана. По неофициальным данным, речь идёт про дело о возбуждении ненависти или вражды (статья 282 УК РФ), связанное с публикациями в телеграм-канале «Генерал СВР», к которому имеет отношение Соловей.

Профессор давно заслужил славу самого одиозного политического комментатора. Его слова о смертельной болезни президента РФ или скором освобождении Алексея Навального стали обычным фоном, а некоторые фразы попадают в зону внимания Роскомнадзора.

Свои «источники» профессор не раскрывает, называя себя членом тайного мирового правительства. Именно медиа-активность Соловья могла стать причиной интереса со стороны правоохранителей. За последние 7 дней политолог сделал много странных заявлений. Все они, так или иначе, были отражены в контенте телеграм-канала «Генерал СВР».

«Жириновского отравил любовник»

В том же эфире для «Эха» Валерий Соловей «открыл тайну» о том, почему лидер партии ЛДПР Владимира Жириновский оказался на больничной койке:

– Его отравили солями таллия через те препараты, которые он принимал. Всё как в романах Агаты Кристи. Это сделал один из приревновавших его любовников. Решили не предавать историю гласности и не выносить. Так что дело совсем не в тех прививках, которые он принял.

До госпитализации, сам Жириновский утверждал, что поставил себе восемь вакцин от коронавируса.

«Режим падёт через несколько месяцев»

14 февраля по ходу совместного стрима с политическим блогером Аркадием Янковским, Соловей сказал, что скоро в России установится железный занавес, который, однако, приведёт к падению нынешнего режима.

— Если нынешняя ситуация с Украиной, разрешится войной, которая де-факто окажется длительной, мы придём к железному занавесу. Российская Федерация введёт ограничения для молодых людей призывного возраста. Сколько после этого продержится режим? Я думаю, что счёт пойдёт на месяцы. В начале 20-го века понадобилось всего три года войны, чтобы подвести Россию к революции.

«Беглова отправляют в отставку»

11 февраля в интервью Peterburg News политолог посулил нынешнему губернатору Санкт-Петербурга скорое увольнение:

— Нервическое состояние губернатора вызвано тем, что над ним нависла угроза отставки, ему об этом дали ясно понять. Беглова есть за что критиковать, ему дали понять, что он может потерять эту должность. Его перспективы неясны.

По словам Валерия Соловья, телеграм-канал «Генерал СВР», который часто дублирует информацию профессора, ведут люди из высших эшелонов власти. По другим данным, его автор — знакомый Соловья, харьковский адвокат Виктор Ермолаев.

Ещё один канал, который активно пиарит бывший профессор МГИМО, называется «Жёлтая папка». Туда, по его словам, пишут уже не разведчики, а «действующие сотрудники Федеральной службы охраны».

Дмитрий Соколов