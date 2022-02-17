Мнение: Четыре причины, по которым люди не вкладываются в своё здоровье

Читатель из Ростова-на-Дону пишет, что россияне проваливают распоряжение Путина по увеличению продолжительности жизни в России, вгоняя при этом бюджет в дополнительные расходы. Ну, не совсем так пишет, но суть такая. И знаете, здравое зерно в этом построении несомненно есть. Публикую письмо:

Все знают, что бесплатная медицина в России плохая. Но никто не задается вопросом: почему наши люди часто наплевательски относятся к собственному здоровью?

Любой адекватный человек понимает: болезнь легче (и дешевле!) лечить на ранней стадии.

Например, ты можешь сегодня сходить на профилактический прием к дантисту и поставить пломбу за 1500-2000 руб. А можешь потянуть с этим пару лет, подождать пока зуб заболит и заплатить в десять раз больше за удаление и протезирование.

А когда лучше начинать лечить диабет? Когда у тебя сахар в крови чуть выше нормы или когда уже необходимы регулярные инъекции инсулина? Думаю, ответ очевиден.

Но почему у нас принято делать все наоборот? При этом, подобное отношение к своему здоровью чаще всего демонстрируют как раз люди старшего поколения. Странная ситуация, не правда ли? У людей старой закалки принято ходить к врачам только в самом крайнем случае, когда обезболивающие больше не помогают. Хотя, казалось бы, умудренные опытом люди, родившиеся в самой читающей и образованной стране мира должны вести себя совсем по другому.

Чтобы понять масштабы проблемы достаточно провести небольшой соцопрос среди всех своих знакомых. Поинтересуйтесь как часто они измеряют давление, следят ли за уровнем сахара и холестерина в крови, занимаются спортом, ходят на профилактические осмотры к зубному, контролируют свое питание и т.д. Много ли таких людей в вашем окружении? Я не Ванга, но рискну предположить, что немного.

Зачастую получается парадоксальная ситуация, когда люди годами не следят за своим здоровьем, но в каждой своей болезни искренне винят только государство и лично министра здравоохранения.

Глупо отрицать, что у нас в стране проблемы с медициной. Но когда раздолбайство Минздрава накладывается на раздолбайство “народное”, все становиться по настоящему печально.

Проиллюстрирую на простом примере. Возьмем воображаемого персонажа Василия. Ему 50 лет. Обитает в провинциальном городке. Лишних денег нет. Живет от зарплаты до зарплаты.

Предположим у него начались проблемы с пищеварением: частые запоры, периодические поносы, потеря веса.

В реальности Василий скорее всего будет старательно игнорировать эти проблемы, надеясь, что само пройдет. Но предположим, что каким-то чудом он все же попал на прием к гастроэнтерологу. Гастроэнтеролог знает, что даже такие безобидные симптомы могут скрывать очень серьезное заболевание, например рак. Поэтому гастроэнтеролог сразу же отправит Василия на колоноскопию.

Чтобы пройти бесплатную колоноскопию, нужно ждать несколько месяцев, потом брать выходной на работе, возможно ехать в другой город, стоять в очереди, плюс сама процедура неприятная. Короче, веселого мало.

Можно сделать колоноскопию в частной клинике. Это быстро и удобно. Но когда Василию скажут, сколько это стоит, у него волосы встанут дыбом.

500 руб. – препараты, которые нужно пить до процедуры.

3000 руб. – сама процедура.

5000 руб. – наркоз (не обязательно, но желательно).

2000 руб. – гистологическое исследование (может понадобиться)

Как думаете какой вариант выберет Василий: платный или бесплатный? Скорее всего, никакой. И тот и другой для него одинаково неприятен. Поэтому Вася и дальше будет жить со своей проблемой. Возможно, обратиться к народной медицине, которая, конечно же, не поможет.

В конце концов жизнь все таки вынудит Василия пройти обследование и он узнает свой диагноз с опозданием на несколько месяцев (а может, лет). Дальнейшее будущее Васи под большим вопросом.

Давайте посмотрим, как с этой проблемой справился его сосед Петр. Для этого перенесемся на десять лет назад в далекий 2012 год, когда Петру и Василию было 40 лет. Петр уже тогда знал, что врачи рекомендуют регулярно проходить колоноскопию всем людям старше 50 лет. При этом Петр не питает никаких иллюзий относительно бесплатной медицины. Петр хочет пройти обследование в платной клинике, а значит он точно понимает, что через десять лет ему понадобятся деньги.

Чтобы накопить 10 тысяч рублей за 10 лет, нужно откладывать всего по 83 рубля ежемесячно. Чтобы защитить эти деньги от инфляции можно открыть накопительный счет в банке. Впрочем, это не единственный вариант. Возможностей много, начиная от покупки акций Газпрома и заканчивая покупкой слитков из драгметаллов в Сбербанке.

В любом случае, через десять лет у Петра уже есть на руках вся необходимая сумма. Поэтому он без проблем проходит обследование и узнает о своих проблемах со здоровьем еще тогда, когда первые симптомы не появились.

Как думаете у кого больше шансов дожить до пенсии: у Василия или у Петра?

Но почему у нас в стране “Василиев” больше чем “Петров”? Вот какой вопрос меня интересует.

Вот несколько причин, которые я вижу со “своей колокольни”.

1. Невежество. Люди просто не знают, какие профилактические процедуры нужно проходить, в каком возрасте и как часто. Не знают, какие анализы нужно делать и какие показатели держать на контроле.

2. Маленький горизонт планирования. У нас люди не привыкли думать своей головой, планировать свою жизнь на 5-10 лет вперед, брать ответственность за свою жизнь. В советском патерналистском государстве такие качества не приветствовались. У нас все важные решения принимал раньше Царь, а позже – Партия.

3. Низкая финансовая грамотность. Правильно распоряжаться своими деньгами нас тоже никто не учил. Возможность отдать свои деньги банку в рост вызывает у старшего поколения какой-то суеверный ужас. Что, впрочем, можно понять учитывая перестройку и лихие 1990-е. Про другие инструменты сбережения люди просто не знают.

4. Образование. Увы, ситуация с образованием в нашей стране удручающая. Процесс обучения в школах устроен таким образом, чтобы важная и необходимая информация терялась в ворохе бесполезной трескотни. В итоге, мы имеем выпускников школ, которые могут рассказать как устроена нервная система плоских червей, но не могут назвать допустимый уровень сахара в крови человека. В школах не учат как правильно планировать свою жизнь, как вести здоровый образ жизни, как бороться со стрессом, как правильно распоряжаться своими деньгами. Наша система образования далеко отстала от реалий современной жизни.