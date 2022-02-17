Королева Елизавета II рассказала об ухудшении здоровья

Вчера, 16 февраля, Елизавета II, царствующая уже более 70 лет королева Великобритании, встретилась с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и генерал-майором Элдоном Милларом. Первый сложил с себя обязанности министра обороны, второй принял этот высокий пост.

Военных 95-летняя королева принимала в Виндзорском замке. В сеть попало видео встречи, во время которой королева, одетая в платье с цветочным принтом, с трудом могла двигаться. На вопрос Маклауда и Миллара, как она себя чувствует, она ответила честно:

Как видите, я не могу двигаться, – сказала Елизавета II.

Ее Величество, опираясь на трость, действительно не смогла сделать и пары шагов навстречу министру.

Королева Елизавета II с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом и генерал-майором Элдоном Милларом

Состояние здоровья Елизаветы II уже не первый месяц серьезно беспокоит подданных. В октябре прошлого года во время праздничной службы в честь столетнего юбилея Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве Ее Величество впервые за 17 лет появилась на публике, опираясь на трость. Тогда журналисты предположили, что проблемы с ногами связаны с давней травмой – в 2003 года Елизавета перенесла операцию на колено. Однако теперь в прессе говорят, что королеве тяжело двигаться из-за “возрастных изменений”.

Напомним, неделю назад стало известно, что сын Елизаветы, наследник престола, принц Чарльз повторно заболел коронавирусом. А в понедельник королевская пресс-служба подтвердила, что и супруга Чарльза Камилла также сдала положительный тест на COVID-19. Поскольку оба недавно контактировали с Елизаветой, то все это время подданные Великобритании и местные СМИ выражали беспокойство о здоровье Ее Величества.