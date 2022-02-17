Мнение: Война и пандемия: ничего не кончилось

Вот новости последнего дня, обе – привет из той самой “Новой Нормальности”. С одной стороны – карикатурный Гинзбург, воплощенный персонаж “ученого-мошенника”, почвовед-вирусолог – объявил от имени своего “института”, что во всей Москве не нашлось ни одного ребенка без антител к чудовищному ковиду, и ПОЭТОМУ (!) клинические испытания своей “новой вакцины для детей” он будет… нет, не сворачивать за ненадобностью, а “просто” изменит условия испытаний – чтобы можно было проводить эксперимент на детях не с нулевым, а с неким “пониженным” уровнем антител.

И одновременно – американцы объявили, что никакого отвода войск от Украины они не фиксируют, а фиксируют, наоборот, увеличение группировки российских войск; и им в пандан – уже “пресс-служба ДНР” сообщает об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ, “что может свидетельствовать о подготовке удара по независимым республикам”.

И в то же время вокруг – какая-то странная эйфория: такое ощущение, что после того, как 16-го февраля анонсированная Байденом война не началась, все мгновенно уверились, что никакой войны и не будет, ура, МИР, “силы разума победили” и т.п. Ну а в том, что и “пандемия” ушла в прошлое и “все будет как прежде”, люди уверились еще раньше, и тоже, увы, без серьезных оснований.

Увы. Разум как раз подсказывает, что он ни хрена не победил. Сейчас – не то что не Победа, но даже, пожалуй, не Курская Дуга. А возможно, даже и не Сталинград, так, в лучшем случае – победа под Москвой. Столицу пока не сдали – вот и вся радость. Но – потеряны огромные территории, враг отброшен недалеко, по ленд-лизу пока поступают крохи (канадский “Конвой Свободы” – вот и вся радость). И вся Европа, да и пол-Америки – старательно работают на врага и, что называется, “не жужжат”.

В общем, если коротко:

а) коронабесы все еще на коне и даже не перешли к обороне – наоборот, они по-прежнему алчно строят планы на наших детей и тянут к ним свои когтистые ручонки

б) война ни хрена не отодвинулась, поскольку не решена и не преодолена ни одна из причин, которые делают ее возможной. А главная из них – абсолютно неясный статус “республик” на территории Донбасса, что превращает их воистину в “больной зуб”, причем равно как для Украины, так и для России. Эта ситуация кажется невозможной – но она продолжается уже 8 лет, и конца не видно.

Очевидно, что без смены руководства России ничего не изменится – у ЭТИХ потенциал давно исчерпан полностью.