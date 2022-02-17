СМИ: Шейлин Вудли и Аарон Роджерс расстались через год после помолвки

Актриса Шейлин Вудли, которая стала всемирно известной благодаря роли в фильме “Дивергент”, и звезда американского футбола Аарон Роджерс больше не вместе. Об этом сообщает ряд иностранных СМИ со ссылкой на источники, близкие к паре. Они утверждают, что инициатором разрыва ровно через год после помолвки стала Шейлин, а причина расставания – карьера Аарона.

Было слишком много препятствий. Они оба взрослые люди и решили расстаться полюбовно, – говорит один инсайдер.

В то время как Шейлин всячески поддерживает карьеру Аарона, он поставил футбол на первое место, и они почти не проводили время вместе. Она постоянно чувствовала, что он пренебрегает их отношениями. В итоге оба были несчастливы, – приводит слова другого источника издание.

Шейлин Вудли

О том, что Шейдин Вудли встречается с Аароном Роджерсом, стало известно в феврале прошлого года. Слухи о помолвке актриса подтвердила лично на шоу Джимми Фэллона. В апреле влюбленные записали совместный эфир, собравший в Instagram Аарона рекордные полтора миллиона просмотров. Однако несколько месяцев спустя фанаты забеспокоились и начали подозревать, что пара распалась. Поводом для подобных доводов стало отсутствие Шейлин на дне рождении любимого, который он отметил 2 декабря.

Напомним, что ранее Роджерс готовился взять в жены актрису Оливию Манн, с которой он встречался с 2014 года, затем состоял в отношениях с Келли Рорбах, а после переключился на автогонщицу Данику Патрик. Что касается Вудли, она состояла в длительных отношениях с игроком национальной сборной Фиджи Беном Волаволой.

Мы были на пути к браку и детям. Я поняла, что все еще в том возрасте, когда не могу полностью посвятить себя семье. Я не могла быть полностью его, и не любила себя за это, – говорила Шейлин о своих отношениях с Беном в апреле 2020 года.

Аарон Роджерс