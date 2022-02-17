Федор Бондарчук сыграет путешественника Федора Конюхова в фильме “Повелитель ветра”

Режиссер Игорь Волошин снимет фильм “Повелитель ветра” о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, главную роль в котором сыграет Федор Бондарчук, сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio. Продюсерами картины станут Федор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Денис Баглай.

В основу сюжета фильма ляжет кругосветный полет на воздушном шаре, который Конюхов совершил за 11 дней в 2016 году и установил мировой рекорд. Съемки начнутся в апреле 2022 года.

Феномен Федора Конюхова доказывает, что физические возможности человека – безграничны, а человеческого духа – непостижимы. Все это автоматически делает его героем блокбастера. Мы хотим снять фильм о нашем современнике, пример которого послужит не одному поколению – дерзать и быть свободными творцами своей жизни. Вместе со зрителями мы окунемся во внутренний мир человека, имеющего дар договариваться со стихиями, и станем свидетелями этого невероятного диалога. Порою весьма конфликтного, – рассказал режиссер.

По словам Федора Бондарчука, который сыграет Конюхова, для него “большой подарок и честь играть такого героя и общаться с ним в рамках подготовки к съемкам”.

Федор Конюхов

Федор Конюхов – всемирно известный российский путешественник, воздухоплаватель, альпинист, писатель и художник. Он совершил более 50 экспедиций в самые опасные и неизведанные точки земного шара. Установил 25 мировых рекордов, часть из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Он – единственный, кому удалось на весельной лодке пересечь Тихий океан с востока на запад и с запада на восток. Стал первым человеком на Земле, который смог достичь пяти полюсов нашей планеты и покорить все высочайшие горные вершины.