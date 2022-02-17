Мнение: Бразильский блиц

Приезд президента Бразилии Болсонару в Россию, видимо, был вызван не столько абстрактными соображениями единства взглядов в бушующем мире, сколько вынужденной для Бразилии ситуацией. Причем вынужденной с подачи Кремля.

С 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года в России действует ограничение на экспорт азотных и сложных удобрений. И по счастливой случайности главным рынком является как раз Бразилия. Она потребляет порядка 15 процентов всей российской продукции, поступающей на экспорт.

При этом рост цен на газ (который является основой для производства этого важного сельскохозяйственного компонента) вызвал и рост цен на мировом рынке. Два неблагоприятных фактора — серьезная причина для приезда на другой конец земного шара. Тем более, что у Болсонару скоро президентские выборы — уже в октябре этого года, а в Бразилии нет Памфиловой, гарантирующей результат. И Болсонару просто может не хватить времени для улучшения своего имиджа среди своего консервативного электората — а как раз сельская глубинка это он и есть. В городах Болсонару называют фашистом за его право-консервативные взгляды и политику.

Собственно, скупое информационное сообщение о визите бразильского президента как раз и упоминало тему поставок удобрений в обмен на экспорт бразильского мяса. Все остальное, конечно, тоже важно, но более абстрактно. А вот удобрения — вещь серьезная, так как Бразилия — один из ведущих аграрных производителей в мире.

В 10 году эмбарго на поставку зерна в России запустило Арабскую весну, подняв цены на хлеб в Египте в два раза. Сейчас история, конечно, не повторится, но определенные аналогии прослеживаются – «пандемия», устроенная ВОЗ и глобальными фашистами, серьезно подкосила средний класс, и бразильские фермеры тоже пострадали, хотя Болсонару и сопротивлялся проекту «новой нормальности» не в пример многим другим. Социальная напряженность уже достаточно велика, и если Кремль продлит ограничения на поставку удобрений — последствия могут стать непредсказуемыми.

Поэтому Болсонару сдал российский ПЦР-тест, хотя в определенной степени это, конечно, унижение. Но ситуация слишком серьезная, чтобы обращать внимание на личные неудобства. Да и Путину приятно – хоть кого-то унизил. День прожит не зря.

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