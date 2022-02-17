 

Влад Лисовец отметил «продуманность» допинг-скандала вокруг фигуристки Камилы Валиевой

17.02.2022, 11:56, Разное
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Камила Валиева, фигуристка, очутилась в эпицентре скандала на зимних Олимпийских играх в Пекине. Влад Лисовец, стилист, прокомментировал ситуацию.
Он отмечает, что волновался из-за случившегося. Считает, что наблюдается четкая продуманность и усилия придавить фигуристов из России. Делают это из-за талантливости и яркости спортсменов, ведь таких людей всегда «прижимают».

Как пишет «НьюИнформ», Влад Лисовец очень хочет, чтобы в такой ситуации фигуристы поняли о своей яркости. Он надеется, что команда станет еще сильней и будет готова ко всему, так как главное не сдаться с психологической стороны.

Стилист указал, что российские фигуристы прекрасно отработали программу. Он считает, что из сложившихся обстоятельств нужно сделать так, чтобы первые места за Россией сохранялись в течение 10 лет, что будет особой местью для других стран.

Источник: newinform.com



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