 

Диетолог объяснил, как снизить тягу к вредной и вкусной еде

17.02.2022, 11:56, Разное
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Лон Бен-Ашер, диетолог, рассказал, как можно уменьшить тягу к вредной и вкусной пище. Специалист рекомендует для этого изменить свои вкусы.
Диетолог объясняет, что полуфабрикаты и готовая еда содержит в себе большое количество сахара, потому из-за такой пищи появляется привыкание. Он добавил, что тяжело находить полезную подмену, чтобы она имела такой же выраженный вкус. Так как сахар и ненатуральные компоненты негативно влияют на здоровье, то эксперт советует работать над изменениями вкусовых предпочтений.

Он отмечает, что у людей такие преобразования могут занимать разную продолжительность по времени. Диетолог рекомендует заменять сладкое на фрукты, ведь они имеют питательные компоненты, много пищевых волокон, удерживающих дольше пищу в желудке, тем самым избавляя от ощущения голода. Определенные фрукты даже способствуют поддержанию контроля уровня сахара в крови из-за растворимой клетчатки.

Чтобы человек получил большую пользу и продлил ощущение сытости, специалист предложил добавлять к фруктам овощи. Желательно совмещать фрукты с белками и жирами, такими как семечки, орехи, арахисовое масло без добавок сахара.

Источник: lenta.ru



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