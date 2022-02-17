 

В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

17.02.2022, 11:38, Разное
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За минувшие сутки в России зафиксировали более 180 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют свежие данные отечественного оперативного штаба по борьбе с пандемией, которые привел RT.

По данным оперштаба, количество выздоровлений в четверг превысило число заражений: 185 082 вылечившихся против 180 622 зараженных. При этом ковид унес жизни еще 790 человек. Таким образом, за все время пандемии в России вирус обнаружили у 14 840 502 человек, справились с болезнью 11 828 475 человек, а число летальных исходов достигло 343 173.

Санкт-Петербург вновь вышел на первое среди субъектов и регионов, где коронавирус в России сегодня выявляют чаще всего: в Северной столице заболели 16 595 человек, выздоровели 27 271 человек и скончались 74 пациента. Москва же опустилась на второе место с 9705 заболевшими, 42 439 поправившимися и 85 умершими. Тройку антилидеров по COVID-19 замыкает Красноярский край, где зафиксировали 7617 новых случаев ковида, 4526 выздоровлений и 21 смертельный случай, передает телеканал “360”.

Более 5000 новых заболеваний коронавирусом также выявили в Свердловской, Воронежской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае. Московская область, которая раньше традиционно входила в тройку самых неблагоприятных регионов, на сей раз не попала даже в топ-10: там зафиксировали всего 4065 заражений, сообщает “Радио 1”.



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