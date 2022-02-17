“Женатик”: Александр Гудков признался, что женился три года назад

Шоумен, клипмейкер, комик, актер и телеведущий Александр Гудков признался, что три года как женат. Заявление оказалось неожиданным, так как комик в апреле 2020 года в интервью Ксении Собчак в шоу “Осторожно, Собчак!” он обмолвился, что “готовится к свадьбе”. А сейчас признался, что тогда лукавил, потому как уже был женат.

Женатик. В июле будет три года. Зовут Саша, – сказал Гудков в эфире “Авторадио”, раскрыв и имя своей жены.

Александр, который недавно был на премьере фильма с собой в главной роли “Орел и Решка. Кино”, добавил, что друзья давно знакомы с его избранницей и что свадьба была секретом только для широкой общественности. В сети уверены, что бракосочетание состоялось в июле 2019-го – тогда в Instagram появился пост с “полароидным” снимком и подписью:

День семьи, любви и вредности 13.07.2019.

О личной жизни шоумена, в отличие от профессиональной, ходят только легенды и слухи. Сам Александр их предпочитает никак не комментировать, в том числе многие годы она не отрицал и не подтверждал слухи о своей якобы нетрадиционной ориентации. Во второй части интервью Ксении Собчак, которая вышла в апреле 2020 года, он говорил, что женится. Да и сама Ксения писала об этом в соцсетях, анонсируя выпуск:

Тот редкий случай, когда вторая часть лучше первой!!!! Спойлер: как только закончится карантин, Гудков…. женится!!!! Спасибо за суперинтервью, которое никак не хотелось сокращать.

Кем является супруга Гудкова, неизвестно. Раньше ходил слух, что это стилист Мария Чекалина. По второй версии, это Александра Гагаринская, которая часто появлялась в блоге комика. В сети о ней крайне мало информации: известно, что она из Риги, работает свадебным фотографом и давно знакома с сестрой Гудкова Натальей.

Недавно Александр Гудков отвечал на 10 коротких вопросов HELLO.RU. Ответы на них читайте здесь.